Municipales 2026 : voici la date limite pour déposer sa liste en préfecture pour le second tour

Après les résultats du premier tour des élections municipales, les têtes de liste ayant obtenu plus de 10% des voix n’ont plus que quelques heures pour déposer leur liste à la préfecture.

Les candidats disposent de très peu de temps. A l’issue d’un premier tour marqué par des scores favorables au Rassemblement national comme à Marseille et par la percée de La France insoumise, les têtes de liste ayant récolté plus de 10% des voix ce dimanche 15 mars doivent se préparer pour la suite.

Au regard des résultats recueillis la veille, les tractations s’annoncent ardues à compter de ce lundi 16 mars. Néanmoins, les têtes de liste n’ont que jusqu’à mardi 17 mars à 18h pour déposer leurs listes en préfecture.

D’ici-là, les forces politiques pourraient multiplier les stratégies et décider si elles se maintiennent, fusionnent ou se désistent dans le but de réaliser un meilleur score le 22 mars prochain.

Puis, dès lors que les listes sont déposées, les partis politiques pourront entamer leur campagne électorale. Celle-ci prendra fin dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars. Il sera ainsi interdit de diffuser des tracts, bulletins et autres documents électoraux.