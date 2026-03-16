Municipales à Paris : Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati annoncent la fusion sous conditions de leurs listes au second tour

Après une journée de négociations, Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel ont annoncé la fusion de leurs listes pour le second tour des élections municipales à Paris, le 22 mars prochain, afin de battre la tête de liste de la gauche unie Emmanuel Grégoire.

Une alliance capitale pour le centre et la droite. Au lendemain du premier tour des élections municipales à Paris, le candidat Horizons-Renaissance Pierre-Yves Bournazel a annoncé la fusion de sa liste, créditée de 11,34% le 15 mars, avec celle de Rachida Dati pour le second tour.

Pierre-Yves Bournazel n’a pas pris cette décision à la légère, a appris CNEWS auprès de son entourage. En effet, le proche d’Edouard Philippe a imposé plusieurs conditions à la maire du 7e arrondissement, qui a recueilli 25,46% des suffrages. Lors de différents points ce lundi, il lui a notamment demandé «de la clarté» sur le «refus des extrêmes», à savoir toute alliance avec Sarah Knafo. Mais aussi de reprendre son projet en matière de périscolaire, d’écologie et de «bonne gestion» du train de vie de l’Hôtel de Ville. Des mesures toutes acceptées par Rachida Dati.

Pour l’heure, Sarah Knafo, qui avait également appelé Rachida Dati à un rapprochement pour battre la gauche, n’a pas réagi à cette fusion. Pour rappel, l’eurodéputée a obtenu 10,40% des voix.

Aucune alliance à gauche

La surprise de ce premier tour vient aussi de l'insoumise Sophia Chikirou, en troisième position avec 11,72% des voix. La députée de Paris a annoncé, sans surprise, qu'elle se maintiendrait au second tour si Emmanuel Grégoire refusait une fusion, ce que le député socialiste a rejeté une énième fois ce lundi.

«Je ne demande rien à Sophia Chikirou, elle fera ce qu'elle veut», a déclaré le socialiste lors d'un déplacement dans le 13e arrondissement dont le maire, Jérôme Coumet, a été réélu dès le 1er tour.