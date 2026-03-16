Municipales à Paris : Pierre-Yves Bournazel pose ses conditions avant toute fusion avec la liste de Rachida Dati

En vue du second tour des municipales, les candidats de la droite sont en pleines tractations à Paris. Rachida Dati a proposé une fusion des listes à Pierre-Yves Bournazel, qui a posé ses conditions.

Pierre-Yves Bournazel est «un homme de dialogue», mais pas à n'importe quelles conditions. Au centre des tractations pour le second tour des municipales à Paris, le candidat Horizons/Renaissance est notamment courtisé par Rachida Dati (LR/MoDem/UDI), à qui il a exposé «trois préalables à toute discussion» en vue d'une fusion.

Cinq candidats se sont qualifiés au premier tour dans la capitale. Emmanuel Grégoire, à la tête d'une alliance PS-Les Ecologistes-PCF a obtenu 37,98% des suffrages, suivi par Rachida Dati (25,46%). La députée LFI Sophia Chirikou est en troisième position, avec 11,72% des voix, puis viennent Pierre-Yves Bournazel (11,34%) et Sarah Knafo (Reconquête!), qualifiée in extremis avec un score de 10,40%.

A gauche, Emmanuel Grégoire a déjà fait savoir qu'«aucune discussion n'était sur la table ni aucune fusion» avec la liste de Sophia Chirikou. Elle même a promis de se maintenir au second tour si le candidat de la gauche unie hors LFI ne lui proposait pas une fusion «antifasciste», conformément à la stratégie nationale des Insoumis.

Je suis un homme de dialogue. Et je souhaite l’alternance à Paris, comme une majorité de Parisiens.



Dès hier soir, j’ai donc échangé avec @DatiRachida.



Mais je suis aussi un homme de valeurs. Par conséquent, je pose trois préalables à toute discussion :



– Le premier, c’est de… — PierreYves Bournazel (@pybournazel) March 16, 2026

A droite en revanche, l'heure est aux tractations. Peu après 1h du matin ce lundi, Rachida Dati a proposé sur X une fusion des listes au candidat du centre-droit. «Nous n'avons jamais été aussi proches de l'alternance à Paris, a-t-elle écrit. Chacun doit prendre ses responsabilités. J'y suis prête. J'ai parlé ce soir à Pierre-Yves Bournazel pour lui proposer une liste d'union et l'emporter ensemble au second tour. Le temps est compté.»

Sur la même plate-forme, ce lundi matin, l'intéressé, souhaitant «l'alternance à Paris» et mettant en avant sa disposition au dialogue, a confirmé avoir échangé avec Rachida Dati, tout en énonçant ses conditions avant tout accord.

La première est «de rejeter avec la plus grande clarté toute alliance ou toute porosité avec l’extrême droite et la liste de Mme Knafo». Pierre-Yves Bournazel précise : «Aucun rapprochement, direct ou indirect, aucun vote commun au Conseil de Paris».

«Rien n'est acté à ce stade»

Le deuxième préalable concerne le respect des grands axes de son programme, notamment la réforme du périscolaire «de A à Z», la «fin des abus et privilèges des élus à la Mairie de Paris» et la poursuite du «projet de transformation écologique» de la capitale.

Enfin, le candidat Horizons/Renaissance exige un nouveau «ton» dans la campagne, «pour changer demain la gouvernance de Paris en mettant les Parisiens au coeur de la gestion municipale».

Peu de temps après cette publication, Rachida Dati s'est à nouveau exprimée sur X : «Nous allons travailler avec Pierre-Yves Bournazel à un projet d'alternance. C'est la vie des Parisiennes et des Parisiens pendant les 6 prochaines années qui est en jeu. Nous devons réussir l'alternance !»

Auprès de l'AFP, Pierre-Yves Bournazel a fait savoir que malgré les sms échangés avec la candidate LR, cette dernière n'avait, pour l'heure, «pas su impulser une dynamique suffisamment forte pour garantir le changement». Selon son équipe de campagne, «rien n'est acté à ce stade» et l'ancienne ministre de la Culture doit «encore s'engager sur le refus des extrêmes et les demandes de Pierre-Yves Bournazel pour que la discussion se poursuive».

A noter que Rachida Dati a également été approchée par Sarah Knafo qui l'a encouragée a accepter sa «main tendue» pour faire une alliance de raison en vue du second tour, sans accord d'appareil. Les discussions vont donc bon train au sein de la capitale, où le suspense reste entier pour le second tour des municipales.