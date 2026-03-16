Municipales à Paris : qui sont les maires d'arrondissement qui ont été réélus dès le premier tour ?

Alors que la bataille pour l’Hôtel de Ville suit son cours à Paris, trois candidats sortants ont d’ores été déjà été réélus dans leur arrondissement, récoltant des scores confortables.

Dans plusieurs arrondissements de la capitale, la campagne pour la mairie est terminée. Ce dimanche, trois édiles ont été réélus dès le premier tour des élections municipales.

Arrivée derrière son adversaire socialiste Emmanuel Grégoire, avec 25,46% contre 37,98% pour le député de Paris, Rachida Dati est la maire la mieux réélue des maires d’arrondissement, avec 58,77% des voix dans le 7e. Celle-ci devance ainsi Anne-Flore Rouillon pour la gauche unie hors LFI, qui a obtenu 14,95%.

Dans le 16e arrondissement, le maire sortant Jérémy Redler, tête de liste des Républicains et du MoDem est repassé de justesse (50,62%) dès le premier tour. Il a devancé nettement la liste de la candidate Sarah Knafo qui, avec 22,53%, fait plus que deux fois son score pour la mairie centrale (10,40%).

De son côté, le maire socialiste du 13e Jérôme Coumet a lui obtenu 51,52% des suffrages, loin devant la liste du LR Jean-Baptiste Olivier qui a totalisé 14,02% des voix, talonné par l'Insoumis Christophe Prudhomme (13,60%).

La mairie du 11e ratée de peu

Plusieurs arrondissements ne sont pas passés loin d’élire un maire dès le premier tour. Dans le 11e arrondissement, le chef de file des écologistes parisiens, David Belliard, a raté de peu son élection dès le premier tour, à 48,93% des suffrages exprimés.

L'ex-candidate de la gauche à Matignon Lucie Castets a elle aussi obtenu plus de 40% des voix, à 41,85%, dans le 12e. Elle avait été appelée à la rescousse fin février par le camp d'Emmanuel Grégoire pour remplacer la maire écologiste sortante Emmanuelle Pierre-Marie, écartée pour soupçon de management toxique.

Partie en dissidence dans son arrondissement, la maire sortante du 8e Jeanne d'Hauteserre (DVD) a elle été sanctionnée dans les urnes, obtenant 15,78% des voix là où la candidate de Rachida Dati, Catherine Lécuyer, frôle les 40% au premier tour (39,99%).