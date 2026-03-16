Municipales : pourquoi le second tour a-t-il été organisé trois mois après le premier en 2020 ?

En 2020, les élections municipales se sont tenues dans un tout autre contexte, face à la propagation du Covid-19. L'épidémie avait bousculé le déroulement du scrutin. Si le premier tour s'était déroulé, comme prévu, le 15 mars, le second tour avait lieu trois mois plus tard. Pour quelle raison ?

Le dimanche 15 mars 2020, les Français étaient appelés à voter pour le premier tour des municipales. Mais le pays était déjà confronté à une épidémie de Covid-19 en forte progression, avec une «intensification de la transmission sur l'ensemble du territoire», décrivait Santé publique France.

Malgré cette situation préoccupante, le Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, avait confirmé la veille que le scrutin serait maintenu estimant que celui-ci «pouvait se dérouler en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et des personnes fragiles».

Si le premier tour des municipales avait bien lieu le dimanche 15 mars, c'est à cette période-là que la France passait «au stade 3» de l’épidémie, remettant en question le déroulement du second tour.

Un second tour «reporté»

Le lundi 16, lors d’une nouvelle allocution télévisée, Emmanuel Macron annonçait la mise en place d’un confinement à partir du mardi à midi, afin de limiter les déplacements et les contacts «au strict nécessaire». «Nous sommes en guerre», avait alors déclaré le chef de l’État.

Le second tour des élections municipales, initialement prévu pour le 22 mars 2020, avait donc été «reporté». Il s’est finalement tenu le 28 juin, soit plus de trois mois plus tard, avec une abstention encore plus élevée, atteignant 58,4% (elle était de 55% au premier tour).

Dans ce contexte sanitaire tendu, les bureaux de vote avaient dû s’adapter afin de permettre aux électeurs de se rendre aux urnes en limitant les risques de contamination. Plusieurs dispositifs avaient été mis en place, dont le marquage au sol pour organiser les files d’attente, le nettoyage régulier des urnes et des stylos, ainsi que l’installation de points de lavage des mains ou de gel hydroalcoolique.