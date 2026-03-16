Percée du RN et de LFI, maintien de la gauche dans les grandes villes, participation en berne... les enseignements du premier tour des élections municipales

Au soir du premier tour, le Rassemblement national et la France insoumise, qui ont fait des municipales un test en vue de la présidentielle, sortent confortés ce dimanche, dans un scrutin qui voit globalement la gauche se maintenir, notamment à Paris, Marseille et Lyon. La droite et Renaissance limitent la casse.

À un an de la présidentielle de 2027, le premier tour des élections municipales, ce dimanche, faisait office de tour de chauffe. Alors que les dépouillements continuent de se faire, un peu partout sur le territoire, et que les résultats doivent être validés, les équilibres semblent redessinés, dans le sillage de la dissolution de juin 2024, avec un paysage politique éclaté, des extrêmes en progression et une participation en berne. La question des alliances au second tour sera prioritaire.

Percées historiques pour le RN et LFI

Qui sont les grands gagnants du premier tour des élections municipales ? S’il est difficile de répondre à cette question, plusieurs constats peuvent néanmoins être dressés. À commencer par la «percée» du RN, qui peut se targuer de plusieurs victoires nettes (Perpignan, Beaucaire, Fréjus, Hénin-Beaumont, Cagnes-sur-mer…) et de scores plus que satisfaisants, notamment à Marseille où Franck Allisio, qui affrontera au second tour le maire sortant Benoît Payan (PS), a obtenu 35,1% des suffrages, ou encore à Nice, où Éric Ciotti, candidat UDR (allié au RN) a décroché la première place (43%) largement devant le maire sortant Horizons Christian Estrosi.

Même constat du côté de l’autre côté du spectre politique, où Jean-Luc Mélenchon s'est félicité ce dimanche d'une «percée historique» de son mouvement La France insoumise, en position de remporter des villes ou de jouer les arbitres au second tour. Le leader LFI a cité parmi les conquêtes possibles «Lille, Roubaix, Limoges, Saint-Denis et Toulouse» et annoncé travailler pour «un front unique et mettre en échec la droite et l'extrême droite». Il a appelé les «coalitions de la gauche traditionnelle» à saisir «la main tendue», alors que les éventuelles alliances ou dissensions entre socialistes et Insoumis pourraient faire basculer plusieurs villes.

Le PS en forme, LR et Renaissance limitent la casse

En revanche, les visages étaient plus tendus chez les Républicains. Le patron Bruno Retailleau espérait une vague bleue qui permettrait à la droite de revenir à la tête de grandes villes : les résultats du premier tour à Paris et Lyon sont largement en-deça de ses attentes, même si des «conquêtes» demeurent possibles, comme à Besançon. Boudé par l'électorat urbain, mais très ancré dans les villes moyennes et dans les zones rurales, LR a mis en avant ses résultats dans les villes de plus 9.000 habitants, où il assure être arrivé en tête dans près de la moitié d'entre elles. Mais dans les grandes villes, les résultats ne suivent pas.

Nous sommes le premier parti de France. pic.twitter.com/NYqPt8wCBp — les Républicains (@lesRepublicains) March 15, 2026

Dans les trois plus grandes villes de France, justement, c’est le PS qui fait de bons résultats : le socialiste Emmanuel Grégoire largement devant l'ex-ministre de droite Rachida Dati dans la capitale, le maire proche du PS Benoît Payan en tête, bien que talonné par le député du Rassemblement national Franck Allisio à Marseille, et l'écologiste Grégory Doucet, allié au PS, lui aussi sortant, au coude-à-coude avec l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas, soutenu par le centre et la droite, après une impressionnante «remontada». En plus d’un bon résultat à Nantes, les socialistes peuvent même espérer une prise potentielle à Strasbourg, avec Catherine Trautmann en tête du premier tour.

Du côté de Renaissance, toujours en quête d'implantation locale, les résultats sont pour le moins mitigés. Gabriel Attal s'est toutefois félicité de compter «plus de 100 maires», dont Franck Riester à Coulommiers (Seine-et-Marne). Les deux principales cibles de conquête du parti, Annecy et Bordeaux, sont atteignables à l'issue du premier tour. En Haute-Savoie, l'ancien ministre Antoine Armand est largement en tête (34,78%), mais affronte possiblement une quadrangulaire. Pour le reste, après des municipales ratées en 2020, Renaissance assume son changement de stratégie et prône «rassemblement et utilité», optant dans bien des villes pour des alliances avec d’autres partis.

Des alliances décisives

C’est justement dans les alliances que le second tour pourrait se jouer. Alors que le PS a plusieurs fois pris ses distances avec LFI en vue des municipales, et qu'une partie de ses membres refusent farouchement tout rapprochement, plusieurs candidats socialistes se retrouvent dépendants des insoumis pour l'emporter dimanche prochain. Ainsi à Nantes, la maire sortante Johanna Rolland, qui mène une liste d'union de la gauche hors-LFI, est arrivée en tête, mais talonnée par le candidat de la droite Foulques Chombart de Lauwe (LR). Une alliance avec William Aucant (LFI), en position de se maintenir, pourrait sauver sa tête.

A Marseille, le maire sortant de gauche Benoît Payan et le candidat du RN Franck Allisio sont aussi au coude-à-coude, avec une possible quadrangulaire avec Sébastien Delogu (LFI) et Martine Vassal (LR). Déjà, le coordinateur de LFI Manuel Bompard a «tendu la main» aux autres listes de gauche pour constituer «un front antifasciste» partout où «la droite et l'extrême droite menacent», plaidant une nouvelle fois pour des fusions programmatiques ou «techniques». Mais pas question d’«alliance nationale» avec LFI a répété le patron du parti Olivier Faure ce dimanche. Une consigne qui pourrait ne pas être respectée localement.

À droite, les consignes sont tout aussi disparates. Le président du RN Jordan Bardella a «tendu la main aux listes de droites sincères» pour l'emporter, tandis que Marine Le Pen a prédit «de réelles chances de victoire» au second tour le 22 mars, notamment grâce aux alliances, alors que le parti se trouve sans réelle réserve de voix. De son côté, Bruno Retailleau, qui s'est également lancé dans la course à l'Elysée il y a un mois, a adressé un message d'unité pour ses électeurs : «pas de division, pas de dispersion» pour fermer le passage à la gauche et au Rassemblement national au second tour.

Si les grandes manœuvres ont déjà débuté, les jeux restent ouverts pour le second tour. Au-delà des considérations politiques, le scrutin du premier tour demeure marqué par une érosion de la participation. Les instituts de sondage tablent sur 56% à 58,5%, contre 63,55% en 2014, dans la continuité d'une baisse observée depuis plus de 40 ans, particulièrement chez les jeunes et dans les quartiers populaires. Un chiffre qui n'a été plus bas qu'en 2020 en pleine pandémie de Covid-19.