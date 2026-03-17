Alliances à gauche avec LFI : Lyon, Toulouse, Nantes... Les fusions se multiplient en vue du second tour des municipales

Lyon, Toulouse, Nantes... A l'approche du second tour des élections municipales, de nombreuses listes de gauche ont décidé de s’unir afin d’optimiser leurs chances de l’emporter le 22 mars prochain.

Quand l’union tend à faire la force. Alors que le premier tour des municipales s’est tenu ce dimanche 15 mars, de nombreuses listes de gauche se sont alliées en vue du second tour à venir ce dimanche.

Des alliances initiées, en partie, par La France insoumise. En effet, dimanche, rapidement après les premières estimations, Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon, a «tendu la main aux autres listes pour faire face à la droite et l’extrême droite».

Du côté du Parti socialiste, son Premier secrétaire Olivier Faure, avait assuré qu’il n’y aurait «pas d’accord national entre le PS et LFI», n’excluant pas des «accords en local».

lyon

A Lyon, LFI a rejoint lundi les listes de l'écologiste Grégory Doucet en vue du second tour des municipales, un apport indispensable au maire écologiste pour espérer battre Jean-Michel Aulas qui dénonce un accord «honteux».

«Le rassemblement autour de Grégory Doucet s'élargit. En responsabilité, les listes de La France insoumise ont, comme ailleurs, rejoint cette dynamique», a annoncé la liste du maire dans un communiqué.

«C'est une fusion technique», qui ne prévoit pas d'ajoints LFI dans le prochaine exécutif, ni fusion des programmes», a précisé la candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi en conférence de presse. «Mais bien évidemment, nous avons notre voix et nous la porterons pour les six prochaines années», a-t-elle promis.

Toulouse

Le message des cadres de LFI et le PS semble avoir été entendu dans la ville rose. Après une nuit de négociations, l’insoumis François Piquemal et le socialiste François Briançon ont scellé une liste d’union pour détrôner du Capitole le maire sortant divers-droite Jean-Luc Moudenc.

La liste LFI, arrivée en deuxième position (27,5%) a ainsi fusionné avec celle de la gauche unie, qui a récolté 25% des suffrages. Lors d’une conférence presse, François Piquemal a annoncé une «liste commune en capacité d'ouvrir une nouvelle ère à Toulouse» dont il prend la tête. Il deviendrait ainsi, en cas de victoire, maire de Toulouse, pendant que son allié, François Briançon, dirigerait la métropole toulousaine.

strasbourg

Arrivée troisième au premier tour des élections municipales à Strasbourg, la maire écologiste Jeanne Barseghian a annoncé lundi qu'elle s'alliait à LFI dans l'espoir de battre la socialiste Catherine Trautmann, mais au prix du départ de ses colistiers de Place publique.

Avec cet accord, la capitale alsacienne, huitième ville de France, se dirige dimanche prochain vers une triangulaire à l'issue incertaine.

«Nous faisons le choix de la gauche rassemblée», car «nous mesurons le péril que notre ville puisse basculer aux forces réactionnaires et conservatrices», a annoncé Jeanne Barseghian lors d'un bref point presse devant son local de campagne, au côté de la tête de liste LFI, Florian Kobryn, qui sera numéro deux de la liste fusionnée.

Nantes

La maire PS sortante de Nantes, Johanna Rolland, talonnée par la droite au premier tour des municipales dans ce bastion socialiste, a conclu lundi une alliance avec La France Insoumise en vue du second tour.

«C'est une fusion démocratique qui se concrétise entre nos listes», a déclaré dans un communiqué l'équipe de Johanna Rolland, qui a réuni dimanche 35,24% des voix, suivie de près par Foulques Chombart de Lauwe, candidat Les Républicains (33,77%) allié aux centristes.

Fort de 11,2% des suffrages, le candidat Insoumis, William Aucant avait proposé dès dimanche soir une «fusion technique» à la maire sortante.

«Ensemble, nous avons décidé de constituer un front antifasciste afin de battre la droite et empêcher Nantes de basculer», a déclaré LFI lundi soir dans un communiqué séparé.

brest

Le maire PS de Brest François Cuillandre, distancé par la droite au premier tour des municipales, a annoncé lundi s'allier avec La France insoumise (LFI) au second tour, dans le cadre d'une fusion technique.

«La gauche reste majoritaire à Brest, dans sa diversité», a souligné François Cuillandre au cours d'une conférence de presse commune avec la tête de liste LFI Cécile Beaudouin. «Le souhait que nous avons, c'est de continuer cette aventure en commun de la gauche», a-t-il ajouté.

François Cuillandre, 71 ans, qui brigue un cinquième mandat, a obtenu seulement 23,8% des suffrages exprimés dimanche, derrière Stéphane Roudaut (divers droite), arrivé en tête avec 30,2% des voix, dans cette ville dirigée par le Parti socialiste depuis 1989.

Besançon

La maire sortante écologiste de Besançon, Anne Vignot, largement distancée par le candidat LR Ludovic Fagaut à l'issue du premier tour des municipales, a annoncé lundi s'allier à LFI pour «battre la droite».

La candidate d'une alliance Ecologistes-PS-PCF, a obtenu 33,37% des voix, derrière Ludovic Fagaut (40,13%), soutenu par le MoDem, de Laurent Croizier. Celle-ci s'unit pour le second tour avec la candidate LFI Séverine Véziès qui a obtenu 10,90% des suffrages.

Avignon

La liste La France insoumise (LFI) menée par Mathilde Louvain à Avignon va fusionner avec celle menée par le PS David Fournier, arrivées respectivement quatrième et troisième dans la Cité des papes.

«Il n'y aura qu'une seule liste de gauche» au second tour, a confirmé à l'AFP un proche de David Fournier, le candidat socialiste. Une condition sine qua non pour espérer garder Avignon à gauche. Le candidat surprise de ce scrutin, le journaliste télé Olivier Galzi, est en effet en tête avec plus de 27% des voix, suivi par la candidate du RN, Anne-Sophie Rigault, à plus de 25%.

Limoges

Le candidat PS-PCF-Place publique Thierry Miguel, troisième du premier tour à Limoges, a accepté lundi de fusionner sa liste avec celle du député insoumis Damien Maudet pour battre le président LR de la métropole Guillaume Guérin, en tête dimanche, selon leurs équipes de campagne.

Thierry Miguel et Damien Maudet, qui ont recueilli respectivement 16,92% et 24,86% des voix dimanche, contre 27,34% pour M. Guérin, espèrent ainsi faire rebasculer à gauche cette ville de 130.000 habitants dirigée par le PS pendant plus d'un siècle (1912-2014).

Clermont-Ferrand

Le maire socialiste sortant de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, a annoncé lundi la fusion «technique» de sa liste avec celle de La France insoumise (LFI) conduite par la députée Marianne Maximi en vue du second tour des élections municipales.

«Nous avons décidé de mettre en commun nos forces à travers un accord technique» au second tour, a déclaré lors d'une conférence de presse l'édile, qui brigue un troisième mandat dans cette ville socialiste depuis la Libération.