CAF : Allocations familiales, RSA, AAH... Voici de combien ces aides vont être revalorisées au 1er avril

Dès le 1ᵉ avril, les montants de plusieurs aides de la CAF, comme le RSA ou les allocations familiales, vont être revalorisés. Si l'an dernier, ils étaient réévalués de 1,7%, cette année, ils le seront de 0,9%.

Une nouvelle favorable pour le portefeuille. Comme à l'accoutumée, tous les ans, plusieurs aides de la CAF voient leur montant augmenter. Cette année, la revalorisation s'élève à 0,9% et concerne le revenu de solidarité active (RSA), les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Ces changements seront effectifs dès le 1ᵉʳ avril.

revenu de solidarité active

Pour rappel, le revenu de solidarité active (RSA) est accordé aux personnes ayant de faibles revenus, «âgés d'au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans, s'ils sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle», selon le site Service Public, le portail officiel de l'administration française.

Une personne seule sans enfants touchera ainsi, dès le 1er avril, 652,43 euros (contre 646,52 euros en 2025). Avec un enfant à charge, elle bénéficiera de 978,51 euros (contre 969,78 euros en 2025), avec deux enfants à charge, 1.174,21 euros (contre 1.163,74 euros en 2025) puis 260,94 euros par enfant supplémentaire (contre 258,61 euros en 2025).

Pour les couples, les montants augmenteront également : s'ils n'ont pas d'enfant par exemple, le montant du RSA s'élèvera à 978,51 euros (contre 969,78 euros en 2025). Ce montant variera ensuite en fonction du nombre d'enfants à charge : pour un enfant, l'aide sera de 1.174,21 euros (contre 1.163,74 euros en 2025). Pour deux enfants, de 1.369,92 euros (contre 1.357,70 euros en 2025).

Allocations familiales

Du côté des allocations familiales, elles sont accordées aux familles ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge. Son montant varie selon le nombre d'enfants à charge, l'âge des enfants et le niveau de ressources du foyer.

Dès le 1er avril, la revalorisation engendrera une augmentation comprise entre 0,34 et 4,84 euros. Ainsi, un foyer avec un revenu fiscal de référence annuel inférieur à 79.980 euros par an touchera désormais 152,41 euros par mois avec deux enfants à charge ; 76,21 euros si son revenu fiscal est compris entre 79.980 euros et 106.604 euros et enfin 38,11 euros par mois s’il dépasse 106.604 euros.

allocation aux adultes handicapés

Enfin, l'allocation aux adultes handicapés va connaître une augmentation de 9,30 euros. Cette aide concerne environ 1,35 million de personnes en France, selon le gouvernement.

Le montant maximum à taux plein de cette allocation est de 1.033,32 euros par mois pour une personne sans autres revenus. Dès le 1er avril, celle-ci va passer à 1.042,62 euros.

Allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire, elle aussi, augmentera de quelques euros. Cette dernière est attribuée, sous conditions de ressources, aux familles d’enfants âgés de 6 à 18 ans et scolarisés dans un établissement public ou privé ou inscrits auprès d’un organisme d’enseignement à distance.

Cette aide s'élèvera désormais à 427,29 euros pour les enfants de 6 à 10 ans (contre 423,48 euros en 2025) ; 450,87 euros pour les adolescents de 11 à 14 ans (contre 446,85 euros en 2025) et 466,49 euros pour les jeunes de 15 à 18 ans (contre 462,33 euros en 2025).