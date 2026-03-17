Guerre en Iran : Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense cet après-midi

Le président de la République a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce mardi après-midi «sur la situation en Iran et au Moyen-Orient», a annoncé l'Elysée.

Une nouvelle réunion au sommet de l'Etat. L'Elysée a annoncé ce mardi qu'Emmanuel Macron avait convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale «sur la situation en Iran et au Moyen-Orient» cet après-midi.

Ce conciliabule, qui réunit les ministres et responsables chargés des questions de sécurité intervient alors que Donald Trump fait pression sur la France pour qu'elle réponde positivement à sa demande d'aide pour la sécurisation du détroit d'Ormuz.

Le Liban au cœur des discussions

Le président israélien Isaac Herzog a de son côté, appelé lundi les pays européens à «soutenir tout effort visant à éradiquer» le mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié de l'Iran.

Il a aussi salué l'offre française de faciliter des discussions directes entre le Liban et Israël qui a lancé des frappes aériennes massives et des «opérations terrestres limitées» contre le Hezbollah au début de la semaine.

Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient lorsque le Hezbollah a attaqué Israël le 2 mars pour venger l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué deux jours plus tôt par une frappe israélienne à Téhéran.

Emmanuel Macron a appelé samedi dernier Israël à accepter des «discussions directes» avec l'exécutif libanais et «toutes les composantes» du Liban, qu'il s'est dit prêt à «faciliter» en «les accueillant à Paris», afin d'empêcher que «le Liban ne sombre dans le chaos».

Ce mardi, Israël a poursuivi mardi ses bombardements sur Téhéran et contre le Hezbollah pro-iranien dans la banlieue sud de Beyrouth, au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient qui embrase aussi l'Irak, théâtre de nombreuses attaques, notamment l'une qui a tué un soldat et blessé six militaires français, jeudi 12 mars.