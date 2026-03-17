«Il y a un vrai durcissement de la procédure judiciaire» : les expulsions locatives atteignent un niveau record en 2025

En France, les expulsions locatives ont atteint un niveau record en 2025 avec 30.500 ménages contraints de quitter leur logement après décision de justice. Un chiffre en hausse de 27% sur un an, lié au durcissement des procédures judiciaires.

Les expulsions locatives ont franchi un cap inédit en 2025. Au total, 30.500 ménages ont été contraints de quitter leur logement après une décision de justice, soit une hausse marquée de 27% sur un an.

Dans le même temps, les impayés ont continué de progresser, mais de façon plus modérée. D’après les chiffres publiés mardi par la Chambre nationale des commissaires de justice, 175.000 commandements de payer ont été adressés à des locataires l’an dernier, en augmentation de 2,4%. Une étape clé, puisqu’elle constitue le point de départ d’une procédure judiciaire susceptible de déboucher, à terme, sur une expulsion.

Il n'y a «pas tellement de hausse des commandements à payer, mais vraiment un durcissement de la procédure de justice, liée à la réforme Kasbarian-Bergé» de 2023, souligne Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation pour le logement des défavorisés.

Ce chiffre «hyper alarmant» d'expulsions en 2025 est la conséquence de «décisions de justice plus sévères et des expulsions avec le concours de la force publique plus systématiques», selon M. Domergue. «On voit sur le terrain depuis plusieurs années moins de sursis, moins de tolérance pour les personnes âgées, malades, avec des enfants en bas âge, ou sans solution de logement, qui sont expulsées quand même», déplore-t-il.

En 2024, les expulsions avaient explosé de 87% par rapport à l'année précédente, en raison de l'aggravation de la crise du logement et du reliquat de dossiers d'impayés datant de la période du Covid, qui n'avaient pas pu être traités avant.

La «hausse sensible des procédures de recouvrement des loyers impayés» est à appréhender au regard des «15 millions de logements en location» en France, a souligné Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), anciennement huissiers, dont le rôle est d'exécuter les décisions de justice.

63.700 requêtes d'expulsion en 2025

Au total, 63.700 requêtes d'expulsion par la force publique ont été formulées l'année dernière. Un chiffre équivalent à celui de 2024 selon la chambre. La grande différence ici se situe entre les «requêtes» et l'application judiciaire des expulsions locatives, puisque pour 63.700 requêtes, 30.500 ménages ont été contraints de quitter leur logement en 2025.

Entre le premier impayé de loyer et une expulsion, le délai minimal de procédure est de huit mois, mais dans les faits il se rapproche plus souvent de deux ans, principalement à cause «du délai d'audiencement» des dossiers, selon Benoît Santoire.

Plusieurs décrets d'application de la loi Kasbarian de 2023, dite loi «anti-squat», ont été publiés ces derniers mois pour clarifier l'indemnisation du propriétaire en cas de refus de l'Etat d'expulser, pour fluidifier les procédures de recouvrement et d'expulsion.

Les «départs à la cloche de bois», lorsqu'un locataire quitte son logement sans préavis, ni état des lieux, ni parfois même prévenir le propriétaire, ont aussi augmenté de 11,7 % en un an.

Les commissaires de justice ont présenté quatre mesures pour «fluidifier les relations entre bailleurs et occupants», «réduire la judiciarisation des impayés», «accélérer le recouvrement des loyers impayés», ainsi que des charges de copropriété.

Les chiffres d'expulsions présentés par la chambre sont issus du répertoire des actes des commissaires de justice, dont l'agrégation est automatisée. Tandis que les données de l'Etat sont des remontées des préfectures.