«Ils ont franchi un cap» : avant le second tour des municipales, la maire sortante de Creil placée sous protection policière

Arrivée dimanche, en tête du premier tour des municipales, Sophie Dhoury-Lehner, maire PS sortante de Creil (Oise) bénéficie d'une «protection rapprochée» depuis plusieurs jours. Et pour cause : elle fait l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Des images qui glacent le sang. Lundi, la maire PS sortante de Creil (Oise), Sophie Dhoury-Lehner, a indiqué bénéficier d'une «protection rapprochée» depuis vendredi. En effet, l'élue, arrivée en tête du premier tour des élections municipales avec 41,62 % des voix, fait l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux.

«Ils ont franchi un cap»

Dans le détail, depuis mercredi dernier, une courte vidéo circule sur un compte Facebook anonyme intitulé «Creil Je Vois Tout», mêlant un extrait de dessin animé, des photos de Sophie Dhoury-Lehner et l'image d'un homme masqué tirant avec une arme de poing avec ce commentaire : «POV : tu tires à balle réelle et tu restes insaisissable».

«Ils ont franchi un cap» avec cette vidéo, a estimé la maire sortante de Creil (36.000 habitants), affirmant avoir déjà subi d'autres intimidations en ligne ces dernières semaines, avec notamment des photos détournées.

Elle a porté plainte jeudi contre X, puis, après évaluation du risque, la préfecture de l'Oise l'a autorisée vendredi à bénéficier de crédits remboursables au titre de ses frais de campagne pour lui assurer un service de protection rapprochée, effectué par une compagnie de sécurité privée, a précisé la préfecture à l'AFP. Sophie Dhoury-Lehner a aussi indiqué avoir obtenu un bipper relié au commissariat de Creil dans le cadre de cette protection.

Une enquête de flagrance ouverte

Le procureur de Senlis, Loïc Abrial, a annoncé à l'AFP avoir «ouvert une enquête de flagrance contre X pour menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique».

«Les investigations sont confiées au service local de police judiciaire du commissariat de Creil», a ajouté le procureur. Cette situation «n'est pas agréable, mais ça n'atteint pas mon engagement, ni ma détermination», a assuré Sophie Dhoury-Lehner.

Celle qui dirige la mairie de Creil depuis fin 2024 a récolté 41,62 % des voix au premier tour avec une liste d'union de la gauche, devant notamment un candidat LFI, Omar Yaqoob (31,67 %) et une liste divers droite menée par Noureddine Nachite (23,21 %).