Municipales 2026 : 69 à Lyon, 15 à Saint-Paul en Cornillon... Pourquoi le nombre de colistiers est-il différent selon les communes ?

Alors que les négociations d’entre-deux-tours se profilent, chaque candidat qualifié pour le second tour doit présenter une liste officielle ce mardi avant 18h. L’occasion de dresser une équipe municipale complète, dont le nombre dépend de la taille de la commune.

Le second tour des élections municipales s’annonce particulièrement incertain dans de nombreuses communes françaises. Dans l’entre-deux-tours, des discussions sont ainsi en cours pour fusionner des listes afin de remporter ou conserver des mairies. Les candidats qui souhaitent se présenter au scrutin du second tour doivent déposer leur liste officielle ce mardi avant 18h. Et les places sont chères.

Un colistier, au féminin colistière, est une personne inscrite avec un candidat sur une liste en vue d'une élection. Selon l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales, leur nombre est défini selon la taille de la commune. Ainsi, pour les petites communes de moins de 100 habitants, 7 colistiers sont admis. En revanche, pour les grandes villes de plus de 300.000 habitants, on peut admettre jusqu’à 69 colistiers.

Cette règlementation s’explique par le nombre de fonctions à exercer pour la gestion d’une ville. Un village d’une centaine d’habitants nécessitera moins de personnel pour effectuer les tâches courantes d’une mairie, que dans la capitale parisienne, qui compte plus de deux millions d’habitants. Chaque membre d’une liste occupera une fonction spécifique d’adjoint dans les différents services de la mairie.

Listes paritaires et non «familiales»

À noter que pour faciliter la constitution des équipes municipales dans les communes, la loi prévoit que chaque liste candidate doit comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et au plus deux candidats supplémentaires. Par exception, dans les communes de moins de 1.000 habitants, la liste peut comporter jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif légal du conseil municipal.

En application de la loi du 21 mai 2025, les élections municipales ont désormais lieu selon un mode de scrutin de liste paritaire dans les communes de moins de 1.000 habitants, comme c’est déjà le cas dans les autres communes. Cette évolution favorise notamment la parité dans les conseils municipaux.

L’ordre de présentation de la liste des conseillers municipaux candidats aux fonctions d’adjoint n’est pas lié à l’ordre de présentation des candidats à l’élection municipale et peut donc être différent de celui-ci. L’obligation de parité ne s’applique pas au couple maire/adjoint. Le premier adjoint peut donc être du même sexe que le maire.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre de membres d'une même famille est limité à deux (article L. 238 du Code Électoral). Sont considérés comme membre appartenant à la même famille, les ascendants ou descendants, ainsi que les frères et sœurs. Cette règle ne s'applique pas dans les communes de 500 habitants.

Tableau complet des colistiers