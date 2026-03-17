Municipales 2026 : ces 9 grandes villes où les partis de gauche s'affronteront au second tour

Malgré les consignes du bureau national du PS, les accords se multiplient entre socialistes et insoumis depuis l'annonce des résultats du premier tour des municipales. Seules quelques grandes villes verront plusieurs listes de gauche s'affronter au second tour.

Paris

Il l’avait annoncé dès le début de sa campagne et a maintenu la ligne qui était la sienne. Le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a définitivement fermé la porte à une alliance avec la liste insoumise menée par Sophia Chikirou. L’ancien adjoint d’Anne Hidalgo a coupé court à toute possibilité de négociation en déposant sa liste pour le second tour dès lundi, estimant qu’il s’agissait là «d’une décision digne».

En réponse, Sophia Chikirou a d'abord annoncé maintenir sa candidature, avant de constater l’alliance entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, d’une part, mais surtout le retrait de Sarah Knafo (10,4%), qui pourrait rebattre les cartes en faveur de la droite. La tête de liste insoumise a relancé un appel à Emmanuel Gregoire pour une fusion, estimant qu’il s’agit du seul moyen pour faire «barrage à la droite».

En cas de refus du candidat socialiste, Sophia Chikirou a promis de se maintenir pour le second tour, où deux listes de gauche feront face à une liste d’union des droites.

Strasbourg

C'était annoncé depuis dimanche : Pierre Jakubowicz a noué le dialogue avec la socialiste Catherine Trautmann, en tête du premier tour à Strasbourg (25,93%), en vue d'une alliance. Ayant passé de justesse les 5%, le candidat Horizons avait la possibilité de fusionner avec l'un des candidats encore en lice pour le deuxième tour. C'est désormais chose faite puisqu'il officialise ce mardi son alliance avec Catherine Trautmann.

Cette alliance de circonstances s’inscrit dans le cadre d'une réponse à l’union entre la maire sortante, Jeanne Barseghian (Eco-PCF), battue au premier tour avec 19,72% des suffrages, et le candidat de la France insoumise, Florian Kobryn également qualifié avec 12,03% des voix.

Montpellier

Après un premier tour marqué par un grand nombre de candidats (13), seules trois listes seront présentes dimanche prochain. Le maire PS sortant Michaël Delafosse est arrivé en tête au premier tour avec 33,41% des voix. Derrière lui, Nathalie Oziol (LFI) a obtenu 15,36%. En troisième position, Mohed Altrad (DVC) a recueilli 11,31%.

Malgré un premier tour très ouvert, aucune fusion n’a été conclue entre les listes qui le pouvaient. Chacune des listes non qualifiées campe sur ses positions. Rémi Gaillard (DIV), qui a obtenu 8,21%, a refusé toute alliance. Même chose pour l’ancien maire (Divers gauche) Philippe Saurel (8,86%) et Isabelle Perrein (7,5%) divers droite.

Le Mans

Parmi les non-qualifiés au premier tour des élections municipales au Mans (Sarthe), seule la liste France insoumise portée par Maël Brillant est en mesure de fusionner avec l’une des quatre listes qualifiées. En l’occurrence, celle de Marietta Karamanli, qui regroupe déjà plusieurs composantes de gauche (CES, PCF, Écologistes et divers gauche).

Une alliance qui pourrait s’avérer décisive pour battre une autre liste de gauche, celle du maire socialiste sortant, Stéphane Le Foll, arrivé en tête avec 43,59% des voix.

Metz

Il n'y aura pas d'alliance de toutes les forces de gauche à Metz pour ce second tour des élections municipales. À l'issue du premier tour, deux des trois listes engagées pour cette élection, celle du socialiste Bertrand Mertz, et de l'insoumise Charlotte Leduc, étaient qualifiées pour le second tour. Avec un peu moins de 10% des voix, le candidat écologiste Jérémy Roques était en position de fusionner avec une autre liste.

À l’issue de deux jours d’âpres négociations, c’est finalement la liste de Charlotte Leduc (LFI) qui remporte la mise : une fusion avec l'écologiste Jérémy Roques. Face à cette alliance, le candidat PS/Place publique, Bertrand Mertz, arrivé en troisième position, a confirmé qu'il maintenait sa liste. Le socialiste avait dès le départ exclu toute alliance avec LFI suivant ainsi les consignes de son parti au niveau national.

Nancy

A Nancy, le maire sortant socialiste Mathieu Klein est arrivé en tête du premier tour (43,11%) devant son rival, l'ancien maire centriste Laurent Hénart (33,43%) et la candidate LFI Sarah Farghaly (11,83%).

Après avoir fait l'union d'une partie de la gauche (PCF, les Ecologistes) Mathieu Klein a annoncé qu'il ne s'alliera pas avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, malgré l'appel de Manuel Bompard pour une «fusion technique».

Caen

A Caen, la tête de liste de l'Union de gauche (hors-LFI), Rudy L'Orphelin est arrivée en seconde position avec 21,75% des voix mais très loin derrière le candidat de la droite Aristide Olivier, qui a frôlé l'élection au premier tour (48,51%).

Les deux hommes sont rejoints au second tour par la liste LFI menée par Aurélien Guidi (12,51%). Malgré la puissance de la droite, aucune alliance n'a été prévue entre les deux candidats de gauche. Ils feront donc cavaliers seuls face au maire sortant.

Roubaix

Derrière les 46,5% de David Guiraud, le maire sortant divers droite Alexandre Garcin et ses 20% tracte depuis dimanche soir pour lier une alliance avec la liste soutenue par le PS, le PCF, les Écologistes et Place publique de Karim Amrouni, en troisième position.

Du côté de Karim Amrouni, les appels du pied du maire n’ont vraisemblablement pas fonctionné. Il a fermé la porte à une alliance, et fera cavalier seul au second tour.

Poitiers

À Poitiers, la maire écologiste Léonore Moncond'huy est arrivée en tête, avec 26,41% des suffrages. Elle est talonnée de près par Anthony Brottier (23,90%), ancien macroniste classé au centre gauche. Quatre autres candidats sont admis au second tour : l'insoumis Bertrand Geay (14,05%), François Blanchard (PS, 11.48%), le candidat du RN et de l'UDR Charles Rangheard (10,53%) et Lucile Parnaudeau (Renaissance, 10,24%).

Mais il n'y aura finalement que cinq candidats au second tour dimanche prochain. Après des négociations intenses annoncées lundi soir comme infructueuses, un nouveau round de discussions ce mardi a permis d'accoucher d'un accord entre la liste de la maire sortante écologiste Léonore Moncond'huy, et celle du candidat LFI-PC Bertrand Geay.