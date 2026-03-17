Municipales 2026 : ces villes où des candidats PS ont refusé l’alliance avec LFI pour le second tour

Si dans certaines grandes villes comme Lyon, Nantes ou encore Toulouse le Parti socialiste a fait le choix de s’allier à la France insoumise pour le second tour des municipales, dans d’autres, un tel rapprochement a été rejeté.

Des fusions avec LFI... mais pas partout. À Nantes, Lyon, Toulouse ou encore Brest, les socialistes ont fait le choix de faire alliance avec les insoumis pour le second tour des municipales. Toutefois, dans d’autres villes, les candidats PS ont fermé la porte à tout rapprochement ou fusion.

Paris

Il l’avait annoncé dès le début de sa campagne et a maintenu la ligne qui était la sienne. Le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a définitivement fermé la porte à une alliance avec la liste insoumise menée par Sophia Chikirou.

L’ancien adjoint d’Anne Hidalgo a coupé court à toute possibilité de négociation en déposant sa liste pour le second tour dès ce lundi 16 mars, estimant qu’il s’agissait là «d’une décision digne».

Face à cette situation, Sophia Chikirou a annoncé maintenir sa candidature au second tour.

Marseille (Bouches-du-Rhône)

A Marseille, deuxième plus grande ville de France, le maire sortant Benoît Payan arrivé en tête du premier tour (36,7%) mais challengé par le Rassemblement national (35,02%) mené par Franck Allisio a refusé toute alliance avec la liste insoumise menée par Sébastien Delogu (11,94%).

L’insoumis a annoncé ce mardi 17 mars qu'il ne maintenait pas sa candidature malgré l'absence d'alliance.

De son côté, Franck Allisio a tendu la main à la candidate LR Martine Vassal, arrivée en troisième position (12,41%). Cette dernière a refusé et a maintenu sa candidature au second tour.

Strasbourg (Bas-Rhin)

A Strasbourg, la situation est encore plus complexe. Si l’on peut considérer que la gauche s’est alliée aux insoumis, dans les faits cela ne touche pas toute la gauche. Seule la liste écologiste menée par la maire sortante Jeanne Barseghian s’est alliée à la France insoumise pour tenter de battre la liste socialiste.

Ainsi, la socialiste Catherine Trautmann, arrivée en tête avec 25,93% des voix, fera face au second tour à une liste commune menée par Jeanne Barseghian arrivée en troisième position (19,72%) et Florian Kobryn arrivé en quatrième position (12,03%). Mais elle a reçu le soutien de Pierre Jakubowicz (Horizons) qui a annoncé leur alliance ce mardi.

Arrivée en deuxième position (24,23%), la liste divers droite menée par Jean-Philippe Vetter devrait se maintenir.

Nancy (Meurthe-et-Moselle)

A Nancy, le maire sortant socialiste Mathieu Klein qui est arrivé en tête du premier tour (43,11%) fera face à une triangulaire l’opposant au centre de Laurent Henart (33,43%) et à la France insoumise de Sarah Farghaly (11,83%).

Caen (Calvados)

A Caen, la tête de liste de l'Union de gauche (hors-LFI), Rudy L'Orphelin est arrivée en seconde position avec 21,75% des voix mais très loin derrière le candidat de la droite Aristide Olivier, qui a frôlé l'élection au premier tour (48,51%).

Les deux hommes sont rejoints au second tour par la liste de la France insoumise menée par Aurélien Guidi (12,51%). Malgré la puissance de la droite, aucune alliance n'a été prévue entre les deux. En effet, avec moins de 2% des voix à récupérer, Aristide Olivier peut compter sur le report des voix des électeurs RN qui ont apporté 7,39% à leur candidat au premier tour.

Auxerre (Yonne)

A Auxerre, la droite et le centre ont pris la tête du premier tour, laissant aux socialistes la troisième place. Les écologistes (9,23%) qui se présentaient seuls ne sont pas parvenus à se qualifier tout comme les insoumis (6,03%).

Toutefois les deux partis peuvent prétendre à fusionner leur liste respective avec celle des socialistes. Si l'alliance a été consentie entre PS et les Ecologistes, il n'en va pas de même pour les insoumis.

Echirolles (Isère)

Très largement en tête du premier tour des élections municipales à Echirolles, la liste d'Amandine Demore, a failli être élue directement, puisqu'elle a obtenu 48,83% des suffrages.

Pour le second tour qui doit l'opposer au RN (25,68%) et à LFI (15,23%), la tête de liste a fait le choix de continuer seule sans alliance. En effet, les deux autres listes restantes et ne s'étant pas qualifiées (8,49% et 1,77%) étant de gauche, elle peut compter sur un report des voix gagnant.