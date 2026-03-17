Les candidats qualifiés pour le second tour ont jusqu'à 18h pour déposer leur liste

Deux jours après le premier tour des élections municipales 2026, les candidats qualifiés pour le second round du scrutin ont jusqu'à 18h pour déposer leurs listes définitives, se retirer ou acter une fusion de leur candidature avec celle d'un autre concurrent.

Plusieurs alliances ont déjà eu lieu comme à Paris, où Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) a fusionné sa liste avec celle de Rachida Dati (Les Républicains) pour tenter de battre Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche sauf LFI, arrivé largement en tête au premier tour. Ce dernier a d'ailleurs rejeté une alliance avec l'insoumise Sofia Chikirou. Sarah Knafo (Reconquête), elle, n'a pas encore pris sa décision.

A Lyon, c'est un duel à suspense qui se dessine entre le sortant écologiste Grégory Doucet, qui a enregistré le ralliement de LFI lundi, et son rival Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et le centre.

Autre sortante écologiste, Jeanne Barseghian a également conclu un accord avec la formation mélenchoniste à Strasbourg, mais cette fois-ci pour battre... une socialiste, la revenante Catherine Trautmann. La ville se dirige vers une triangulaire, avec une liste de droite aussi en lice.

A Lille en revanche, LFI se retrouve isolée, après l'annonce d'un accord PS-Ecologistes pour contrer la percée Insoumise. Les socialistes semblent donc en passe de conserver la préfecture du Nord, même si quatre listes seront probablement sur la ligne de départ, avec Violette Spillebout (Renaissance) et Matthieu Valet (RN).

Bordeaux se dirige pour sa part vers une triangulaire entre le sortant écologiste Pierre Hurmic, le député Renaissance Thomas Cazenave et l'universitaire Philippe Dessertine.