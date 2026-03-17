L'outsider Philippe Dessertine, arrivé troisième du premier tour des municipales à Bordeaux, a confirmé mardi soir qu'il avait décidé de se «retirer» de la course, car «la victoire dimanche prochain n'est pas envisageable».
«Ces 20,2% sont insuffisants. Je dois me rendre à l'évidence que la victoire dimanche prochain n'est pas envisageable», a-t-il déclaré lors d'une réunion publique. Ce retrait laisse le champ libre à l'ancien ministre macroniste Thomas Cazenave, dont le programme est proche de celui de Philippe Dessertine, face au maire sortant écologiste Pierre Hurmic.
Sarah Knafo, Louis Aliot, Jean-Philippe Tanguy et maintenant Jordan Bardella appellent à voter pour Mme Dati.
Ce n’est pas un comité de soutien, c’est un meeting de Marine Le Pen.
Elle est désormais la candidate de l’extrême droite.
Parisiennes, Parisiens, il est urgent de… pic.twitter.com/IS2fpeUR60
— Emmanuel Grégoire (@egregoire) March 17, 2026
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin s’est dit «terrifié de ce qui se passe à gauche», dénonçant les accords entre LFI et le PS dans de nombreuses villes de France.
«Comment le Parti socialiste peut-il s'allier avec des personnes qui ont eu, en leur sein, des personnes extrêmement violentes et qui ont tenu des propos antisémites ?», a-t-il déclaré.
🔴🎙️ ”Je suis terrifié de ce qui ce passe à gauche”, lance le ministre de la Justice Gérald Darmanin à propos des alliances PS/LFI avant le second tour des élections municipales. pic.twitter.com/KmVJvqBkz8
— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) March 17, 2026
Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella est revenu sur la campagne de son parti à Paris. Alors que Thierry Mariani n’a pas été en mesure de se qualifier au second tour, le député européen a apporté son soutien à Rachida Dati, sans citer son nom. «A titre personnel, si j'étais électeur à Paris, j'aurais utilisé le bulletin de vote qui fait face à la gauche et l'extrême gauche», a-t-il déclaré.
Invité sur TF1 Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a regretté les alliances refusées par Les Républicains. «Est-ce que le rôle de la droite est de s'unir ou d'exclure», a-t-il demandé à Bruno Retailleau, président des LR. «Nous devons rassembler les Français et parler au peuple de droite», a ajouté l’eurodéputé.
«Cette alliance avec Rachida Dati a été refusée après un véto d'Edouard Philippe et de Pierre-Yves Bournazel», annonce Sarah Knafo.
Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a émis des craintes quant à la percée de La France insoumise aux élections municipales. Elle a également dénoncé les «alliance de la honte» entre le PS et LFI dans de nombreuses villes de France.
«Nous en appelons aujourd’hui à la mobilisation de l’ensemble des électrices et des électeurs parisiens. Il reste quatre jours pour convaincre, quatre jours pour agir. Un seul vote peut faire la différence. Ensemble, gagnons», lance Emmanuel Grégoire après l'annonce du retrait de Sarah Knafo.
La candidate Philippe Dessertine (Divers centre) a retiré sa liste pour le second tour de l'élection municipale à Bordeaux.
Je «prends acte» du retrait de Sarah Knafo pour le second tour, a indiqué Rachida Dati.
Le président du RN Jordan Bardella est l'invité du 20h de TF1 ce mardi.
Je serai ce soir l’invité du 20h de @TF1.#Municipales2026pic.twitter.com/NDQhky4bSj
— Jordan Bardella (@J_Bardella) March 17, 2026
Je regrette l’accord de fusion conclu hier à Paris. Je salue la dignité personnelle de Pierre-Yves Bournazel.
J’avais explicitement indiqué, lors de mon engagement sur la liste de Pierre-Yves Bournazel en troisième position, que je n’accompagnerais ni ne cautionnerais un tel…
— Clément Beaune (@CBeaune) March 17, 2026
Serge Blanco, arrivé légèrement en tête du premier tour à Biarritz, a annoncé mardi la fusion de sa liste avec celle du candidat Horizons pour le second tour qui l'opposera à la maire sortante LR et à une alliance de la gauche et du centre.
L'ancien joueur vedette du XV de France et du Biarritz olympique a recueilli 26,68% des suffrages dimanche, contre 26,60% pour Maider Arosteguy, devancée de seulement douze voix. Le candidat Horizons Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde est arrivé quatrième avec 13,11% des suffrages exprimés.
Les deux autres listes qualifiées pour le second tour des municipales, celle d'union de la gauche d'Ana Ezcurra (17,82%) et celle divers centre de Guillaume Barucq (12,15%) ont également annoncé mardi leur fusion.
La maire sortante écologiste de Poitiers, Léonore Moncond'huy, et le candidat Insoumis, allié aux communistes, Bertrand Geay, ont annoncé mardi la fusion de leurs listes pour le second tour des municipales.
"Je suis très heureuse de vous annoncer qu'à l'issue de plusieurs jours de négociations, nous avons abouti à un rassemblement entre les listes Poitiers collectifs et la liste Poitiers en commun" pour "sécuriser l'issue de l'élection dimanche", a déclaré devant la presse Léonore Moncond'huy, qui a viré en tête au premier tour, au côté de Bertrand Geay, arrivé troisième.
Le président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et La France insoumise n'ont pas réussi à s'entendre sur une fusion de leurs listes en vue du second tour des élections municipales, ont annoncé mardi les deux camps.
L'échec des négociations laisse augurer une victoire des listes portées par Véronique Sarselli (LR) alliée à Jean-Michel Aulas, pour sa part candidat à la mairie de Lyon, opposé au sortant écologiste Grégory Doucet qui a fait alliance avec LFI pour le second tour.
Après le retrait du candidat LFI Sébastien Delogu à Marseille, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a estimé que son homologue des Républicains, Bruno Retailleau, doit "prendre (ses) responsabilités en obtenant le retrait" de sa candidate Martine Vassal.
Arrivée troisième avec 12,4% des voix au premier tour, loin derrière le maire sortant divers gauche Benoît Payan (36,7%) et le candidat RN Franck Allisio (36,7%), Martine Vassal "ne peut pas l'emporter" souligne Jordan Bardella dans un message sur X, affirmant que le retrait de l'Insoumis Sébastien Delogu "ouvre la voie à la victoire d'une gauche sous emprise de Jean-Luc Mélenchon".
L'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qualifiée de justesse (10,4%) pour le second tour des municipales à Paris, a annoncé mardi qu'elle se désistait pour faire barrage à la gauche et non pour la candidate LR Rachida Dati, qui a refusé de s'allier avec elle.
J'ai toujours dit que j'avais un objectif depuis l'annonce de ma candidature : battre la gauche. Donc, je tiens le cap, je tiens ma parole, la parole que j'ai donnée à mes électeurs et à mes soutiens : je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche. Les mots…
— Sarah Knafo (@knafo_sarah) March 17, 2026
"J'ai toujours dit que j’avais un objectif depuis l’annonce de ma candidature : battre la gauche. Donc, je tiens le cap, je tiens ma parole, la parole que j’ai donnée à mes électeurs et à mes soutiens : je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche", déclare-t-elle dans une interview au Parisien, prenant soin d'expliquer qu'elle ne se désistait "pas pour la personne de Rachida Dati" mais "pour Paris".
Jean-Michel Aulas, candidat aux municipales à Lyon, a confirmé mardi son refus de participer à un débat d'entre deux-tours avec son rival, le maire écologiste Grégory Doucet, au motif que ce dernier a fait alliance avec LFI.
L'ancien patron de l'OL, adoubé par la droite et le centre-droit, "ne débat pas avec des formations qu'il considère comme extrémistes et dont les ambiguïtés face à la violence et à l'antisémitisme posent un problème de cadre démocratique", a justifié son équipe de campagne à la veille d'un débat prévu de longue date sur France 3.
"En s'alliant avec LFI, Grégory Doucet a, de fait, rompu ce cadre", a-t-elle ajouté dans un message à l'AFP, expliquant avoir proposé à la chaîne de remplacer le débat par deux interviews successives. "Cette proposition a été refusée par M. Doucet", écrit-elle.
"Jean-Michel Aulas refuse le débat et c'est juste une stratégie de fuite", a affirmé l'entourage du maire sortant.
Catherine Trautmann, qui a conclu un accord de second tour avec le candidat Horizons Pierre Jakubowicz à Strasbourg, s'est placée "en dehors du Parti socialiste", a annoncé le patron du PS Olivier Faure sur X.
"Cet accord à Strasbourg place ceux qui l'ont conclu en dehors du Parti socialiste", a affirmé le premier secrétaire, expliquant que "l'histoire du socialisme c'est de faire gagner la gauche partout où c'est possible", mais pas "au prix d'alliances avec des candidats Horizons", qui "partout ailleurs en France s'allient à la droite la plus dure pour battre la gauche".
Le maire sortant de Marseille Benoît Payan a "pris acte" mardi du retrait du candidat Insoumis Sébastien Delogu, une décision qui pour lui "s"imposait" face au risque d'une victoire du RN, qui serait une "catastrophe sociale, culturelle, économique et morale".
"Marseille est face à son Histoire et Sébastien Delogu a choisi de prendre une décision que je sais difficile. Marseille ne peut pas perdre son âme avec l'élection d'un maire RN qui la conduirait dans une catastrophe sociale, culturelle, économique et morale", écrit dans un communiqué Benoît Payan, à la tête du Printemps marseillais, coalition de gauche-écologiste-citoyenne.
Barrer la route de l'Hôtel de ville de Paris à @datirachida passe par la fusion technique : @egregoire, nous avons encore quelques heures pour parler et fusionner.
Il faut être responsable.
Paris vaut bien un coup de fil ! https://t.co/kUqQkOZifO
— Sophia Chikirou (@chikirouparis) March 17, 2026
Selon une source proche à CNEWS, Sarah Knafo dément avoir décidé de se retirer avant le second tour des élections municipales à Paris, contredisant ainsi une information du Canard enchaîné.
D'après nos confrères, qui disent avoir eu confirmation auprès de plusieurs de ses colistiers, Sarah Knafo a décidé de retirer sa liste au profit de l'ex-ministre de la Culture et candidate LR Rachida Dati afin de lui "laisser le champ libre" et faire basculer la capitale à droite après 25 ans de gestion socialiste.
Le maire de Tulle Bernard Combes, proche de l'ancien président socialiste et député de la circonscription François Hollande, a annoncé mardi la fusion de sa liste avec celle de l'union PCF-LFI-Ecologistes pour le second tour des municipales, confirmant une information du journal La Montagne.
"Quand la gauche est désunie, elle ne peut pas gagner face à une droite +rétailliste+ et libérale très organisée", a déclaré l'élu divers gauche à l'AFP, mettant en avant "une grande fraternité d'idées et de projets" pour "créer les conditions d'une victoire".
Au premier tour, Bernard Combes a récolté 32,28% des suffrages, cinq points derrière son opposant divers droite Laurent Melin (37,94%), mais devant le représentant local du parti communiste, allié à LFI et aux Écologistes, Nicolas Marlin (17%), et la liste RN de Thierry Greck (12,78%). "Notre sensibilité a été justement traitée. On s'est mis d'accord sur une proportion respectueuse du score", a estimé Nicolas Marlin dans les colonnes de La Montagne.
Bassem Asseh, premier adjoint de la maire sortante de Nantes, Johanna Rolland, a annoncé mardi ne pas être candidat au second tour de l'élection municipale, au lendemain de l'annonce d'un accord avec La France Insoumise.
"J’ai fait le choix de ne pas être candidat au second tour de l’élection municipale", a indiqué Bassem Asseh sur X, tout en appelant à "voter Johanna Rolland".
"Dimanche, aucune voix ne doit manquer" pour "empêcher la droite radicale — celle que représente la liste de Foulques Chombart de Lauwe — d’accéder au pouvoir à Nantes", a-t-il ajouté, sans faire référence à LFI. Interrogé par l'AFP, Bassem Asseh a précisé que sa décision était liée à l'accord avec LFI, sans plus de détail.
Pierre Jakubowicz, candidat Horizons à Strasbourg, a annoncé mardi s'allier avec la socialiste Catherine Trautmann, arrivée en tête du premier tour des municipales, afin de "combattre" la liste Les Ecologistes-LFI menée par la maire sortante.
Pour le centriste, qui a obtenu 5,10% des voix au premier tour, il s'agit de "s'unir dans l'intérêt général de Strasbourg pour faire front contre l'arrivée au pouvoir de cette extrême gauche radicale".
Le candidat LFI à la mairie de Marseille Sébastien Delogu, arrivé en quatrième position du premier tour, a annoncé mardi le retrait de sa liste du second tour face au risque d'une victoire du Rassemblement national dans la deuxième ville de France.
"Nous sommes, face au RN, le plus solide rempart", a déclaré M. Delogu dans une brève déclaration, dénonçant une nouvelle fois "l'irresponsabilité" du maire de gauche sortant Benoît Payan, qui a rejeté toute alliance ou ralliement avec la liste conduite par le députe LFI, qui avait recueilli 11,9% au premier tour.
M. Payan est arrivé d'une courte tête (36,70%) devant le député du RN Franck Allisio (35,02%). La candidate de la droite et du centre Martine Vassal, qui a recueilli 12,4%, a elle annoncé lundi son maintien.
Avec sept points de retard sur François Bayrou, le socialiste Jérôme Marbot part seul pour le second tour des municipales à Pau, sans alliance avec les deux autres candidats de gauche pour affronter l'ex-Premier ministre et Margaux Taillefer (RN).
Le maire sortant est arrivé en tête du premier tour avec 33,83% des voix, devant Jérôme Marbot (26,31%), soutenu par Place publique, le Parti communiste et Les Écologistes, et la candidate du Rassemblement national, ancienne zemmouriste (16,26%).
Mardi matin, le candidat PS a déposé une liste "inchangée" pour le second tour, après avoir acté l'échec des négociations avec deux autres candidats estampillés à gauche, éliminés du scrutin. Il en appelle toutefois à leurs électeurs "qui vraisemblablement veulent du changement dans cette ville".
"Les conditions de fusion des listes n'étaient pas réunies", a déclaré le socialiste. Les discussions ont notamment achoppé sur les places à attribuer aux uns et autres, en particulier aux colistiers de Pascal Boniface, ancien adjoint de François Bayrou de 2014 à 2019 et ancien du PS, arrivé en 4e position avec 8,74% des voix.
📺 Je suis l’invitée de Pascal Praud, ce soir à 20h30 sur CNews.
À tout à l’heure. pic.twitter.com/qhRfFPB6NI
— Sarah Knafo (@knafo_sarah) March 17, 2026
L'industriel Mohed Altrad, troisième au premier tour des municipales à Montpellier avec 11,31% des voix, partira seul espérant "gagner" au second face au maire sortant Michaël Delafosse (PS) et à la députée LFI Nathalie Oziol, a indiqué mardi sa direction de campagne.
Michaël Delafosse, qui brigue un 2e mandat, était arrivé largement en tête dimanche avec 33,41%, et Nathalie Oziol deuxième avec 15,36%. Ils ont déjà déposé des listes inchangées.
"Il n'y aura pas de fusion" avec d'autres listes, a expliqué à l'AFP un responsable de la campagne de l'homme d'affaires septuagénaire, propriétaire du club de rugby local, qui avait déjà atteint la troisième place lors des municipales de 2020. Il a précisé que la liste de Mohed Altrad avait "déjà été déposée" en préfecture, sans changement par rapport au premier tour.
Josée Massi, candidate divers droite, a appelé ce mardi les Toulonnais au "rassemblement" pour faire barrage au RN, disant s'attendre à une fin de campagne de "caniveau".
"La campagne va se durcir, on va arriver au niveau du caniveau", a déclaré lors d'une conférence de presse la maire sortante, arrivée deuxième du premier tour avec 29% des voix loin derrière la députée RN du Var Laure Lavalette, à 42%. "Nous, on ne va pas aller chercher les tweets des uns et des autres, je ne m'abaisserai pas à ces basses manœuvres (...), mais on le sait, les coups bas vont venir", a-t-elle averti.
"Nous sommes dans un moment grave, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons connu le Front national en 1995. Cela a été un désastre et je pèse mes mots. C'est grâce au travail de la majorité municipale durant ces 25 ans que nous avons redressé la barre collectivement", a insisté celle qui siège depuis 2014 au sein de l'exécutif toulonnais, dont elle a pris la tête en mai 2023 après la démission forcée d'Hubert Falco, condamné dans une affaire de détournement de fonds.
Le candidat d'extrême droite Franck Allisio, arrivé second du premier tour des municipales à Marseille tout juste derrière le maire sortant divers gauche Benoît Payan, a déposé mardi matin en préfecture sa liste en vue du second tour au résultat indécis.
"Je suis confiant, conscient également de la responsabilité qui sera la nôtre dans quelques jours", a expliqué en compagnie de colistiers le député Rassemblement national (RN) de 45 ans en venant déposer ses listes inchangées: "mon équipe était la bonne, mon équipe le reste".
"Nous allons faire une belle surprise, les Marseillais vont faire une belle surprise en se mobilisant", a-t-il pronostiqué, estimant que "la dynamique est de notre côté".
Avec 35,02% des voix dimanche, l'extrême droite a atteint le meilleur score de son histoire dans la deuxième ville de France et talonne l'ex-socialiste M. Payan (36,70%) à la tête d'une coalition de gauche, écologiste et citoyenne.
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche et des écologistes à Paris hors LFI, a qualifié mardi d'"ultime désaveu" pour Rachida Dati le retrait de Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) de la campagne, après la fusion de leurs listes respectives.
"L'addition des deux scores ne permettait déjà pas de rejoindre celui de l'union de la gauche et des écologistes, et je pense que c'est une immense trahison pour tous les électeurs qui se sont reconnus dans la candidature de Pierre-Yves Bournazel et qui ont voté pour lui précisément pour ne pas avoir à voter pour Rachida Dati", a déclaré Emmanuel Grégoire sur France Inter.
Pierre-Yves Bournazel a annoncé lundi soir au JT de France 2 la fusion de sa liste, qui avait récolté 11,34% des voix, avec celle de Rachida Dati (25,46%).
Il a ensuite créé la surprise en ajoutant qu'il se retirait et ne figurerait pas en 2e position sur la liste fusionnée, comme proposé par Mme Dati, expliquant avoir "réalisé (son) devoir" en permettant l'alternance mais qu'il fallait "savoir tourner la page". Selon son entourage, le camp Dati n'avait pas été informé au préalable de sa décision.
Raphaël Glucksmann (Place publique) a vivement critiqué mardi "la manière de faire de la politique" et "le manque de clarté" du PS et des écologistes qui ont conclu des alliances avec LFI dans certaines villes pour battre la droite au second tour des municipales, estimant que ces fusions ne sont ni "éthiquement justes" ni "électoralement payantes".
"C'est une différence de perception sur la nature de la rupture qui est la nôtre avec La France insoumise. Ce n'est pas juste des désaccords (avec LFI), ce n'est plus la même famille", a déclaré M. Glucksmann sur franceinfo à propos notamment des justifications avancées par le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui veut faire la distinction entre Jean-Luc Mélenchon et les candidats locaux Insoumis.
"C'est aussi une affaire de clarté. On ne peut pas dire, il y a quinze jours, que Jean-Luc Mélenchon tient des propos antisémites et ensuite constituer avec lui et son parti des +pseudo fronts antifascistes+ (NDLR: expression utilisée par LFI) pour lutter contre la droite ou le centre droit", a-t-il ajouté.
La candidate du Rassemblement national à Reims (Marne), Anne-Sophie Frigout, a annoncé lundi s'allier avec le dissident LR Stéphane Lang, pour le second tour des élections municipales.
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En plein entre-deux-tours des municipales à Toulouse, le parti écologiste Place publique a annoncé suspendre un de ses candidats.
Il lui est reproché d'avoir suivi la fusion entre les listes de François Piquemal (LFI) et de François Briançon (PS).
Les listes de gauche qui fusionnent avec La France insoumise ne concluent pas un simple accord électoral.
Elles actent un renoncement assumé aux principes républicains.
Elles assument les dérives insoumises: antisémitisme et violence.
Ce choix n’est pas une stratégie : c’est…
— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 17, 2026
Le candidat LFI Aly Diouara, arrivé en tête au premier tour des municipales à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), et la candidate PCF Nadia Chahboune (3e position) ont annoncé avoir trouvé un accord pour le second tour, afin de barrer la route au PS.
Dans un communiqué publié lundi soir, Aly Diouara et Nadia Chahboune appellent les électeurs à se retrouver "autour d'un programme de rupture clair" et à "amplifier la dynamique du premier tour afin d'ouvrir ensemble une nouvelle page de l'histoire de La Courneuve". Au premier tour, la liste conduite par le député LFI est arrivée en tête avec 38% des suffrages exprimés.
Deux autres s'étaient qualifiées pour le second tour: la liste divers gauche emmenée par le socialiste Oumarou Doucouré (35,42%) et celle conduite par la communiste Nadia Chahboune (21,82%), investie par le maire sortant, Gilles Poux, qui rend l'écharpe après trois décennies de mandat. Les deux listes LFI et PCF totalisent ensemble près de 60% des voix et placent l'union des deux candidats en tête à La Courneuve au second tour.
Lyon, Toulouse, Nantes... A l'approche du second tour des élections municipales, de nombreuses listes de gauche ont décidé de s’unir afin d’optimiser leurs chances de l’emporter le 22 mars prochain.
Retrouvez notre article complet ici.
Deux jours après le premier tour des élections municipales 2026, les candidats qualifiés pour le second round du scrutin ont jusqu'à 18h pour déposer leurs listes définitives, se retirer ou acter une fusion de leur candidature avec celle d'un autre concurrent.
Plusieurs alliances ont déjà eu lieu comme à Paris, où Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) a fusionné sa liste avec celle de Rachida Dati (Les Républicains) pour tenter de battre Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche sauf LFI, arrivé largement en tête au premier tour. Ce dernier a d'ailleurs rejeté une alliance avec l'insoumise Sofia Chikirou. Sarah Knafo (Reconquête), elle, n'a pas encore pris sa décision.
A Lyon, c'est un duel à suspense qui se dessine entre le sortant écologiste Grégory Doucet, qui a enregistré le ralliement de LFI lundi, et son rival Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et le centre.
Autre sortante écologiste, Jeanne Barseghian a également conclu un accord avec la formation mélenchoniste à Strasbourg, mais cette fois-ci pour battre... une socialiste, la revenante Catherine Trautmann. La ville se dirige vers une triangulaire, avec une liste de droite aussi en lice.
A Lille en revanche, LFI se retrouve isolée, après l'annonce d'un accord PS-Ecologistes pour contrer la percée Insoumise. Les socialistes semblent donc en passe de conserver la préfecture du Nord, même si quatre listes seront probablement sur la ligne de départ, avec Violette Spillebout (Renaissance) et Matthieu Valet (RN).
Bordeaux se dirige pour sa part vers une triangulaire entre le sortant écologiste Pierre Hurmic, le député Renaissance Thomas Cazenave et l'universitaire Philippe Dessertine.