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Municipales 2026 : Gérald Darmanin se dit «terrifié» par les alliances entre le PS et LFI

Le ministre de la Justice a dénoncé les alliances entre le PS et LFI dans certaines communes. [Thibaud MORITZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a pointé du doigt ce mardi les alliances locales d’entre-deux-tours des municipales entre les listes insoumises et socialistes. «Je suis terrifié de ce qu’il se passe à gauche», a-t-il admis. 

Des accords qui indignent du côté du bloc central. Ce mardi, Gérald Darmanin a fustigé les fusions de listes et accords techniques entre les candidats socialistes et insoumis dans différentes communes, à l’occasion du second tour des élections municipales

«Je suis terrifié de ce qu’il se passe à gauche. Comment le Parti socialiste peut-il s'allier avec des personnes qui ont eu, en leur sein, des personnes extrêmement violentes et qui ont tenu des propos antisémites ?», s’est demandé le ministre de la Justice sur France 2.

Une série d'alliances 

La gauche a décidé lundi de faire front commun aux élections municipales dans plusieurs grandes villes, le PS concluant de nombreux accords avec La France insoumise. En effet, la percée du mouvement de Jean-Luc Mélenchon a conduit de nombreux candidats de listes d’union de la gauche à accepter des accords, parfois «techniques», n’impliquant pas de soutiens programmatiques.

Sur le même sujet «Toutes les digues cèdent» : Gabriel Attal dénonce les alliances du PS avec les candidats LFI aux municipales Lire

De ce fait, des fusions ont été actées notamment à Toulouse, Nantes, Limoges, Besançon, Limoges, Avignon, Brest, Clermont-Ferrand ou encore Clichy. A contrario, plusieurs têtes de listes socialistes arrivées en tête au premier tour ont refusé toute alliance avec La France insoumise. Un scénario rencontré à Marseille, Paris, Rennes, Montpellier ou encore Nancy.

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