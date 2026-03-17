Municipales 2026 : «Nous retirons nos candidats des listes qui fusionnent avec LFI», tranche Raphaël Glucksmann

Le député européen Raphaël Glucksmann, coprésident de Place publique, a affirmé ce mardi qu'il comptait retirer de sa formation politique tous les candidats de gauche qui ont engagé une fusion avec des listes appartenant à La France Insoumise, en vue du second tour des élections municipales de dimanche prochain.

Raphaël Glucksmann durcit le ton. Le leader de Place Publique a annoncé mardi 17 mars qu’il retirera tous les candidats de son parti engagés sur des listes qui fusionnent avec La France insoumise.

«Nous retirons nos candidats sur toutes les listes qui font la fusion avec La France insoumise. La seule manière d’être crédible en politique, c’est la clarté, c’est de ne pas s’allier avec Jean-Luc Mélenchon», a ainsi affirmé le député européen sur franceinfo.

Une ligne assumée, qui vise directement les alliances nouées ces derniers jours. Raphaël Glucksmann s’en prenant à «la manière de faire de la politique» et au «manque de clarté» du Parti socialiste et des écologistes, accusés de brouiller leur position en se rapprochant de LFI.

Car sur le terrain, les rapprochements se multiplient. A Toulouse, Nantes, Limoges, Avignon, Brest ou encore Clermont-Ferrand, des alliances entre socialistes et insoumis ont déjà émergé.

Lundi soir, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, maintenait toujours «que les mots de Jean-Luc Mélenchon abîment, divisent et affaiblissent la gauche» tout en considérant qu'il ne faut pas associer tous les candidats insoumis concernés à ces déclarations.

Réuni en bureau national, le 3 mars dernier, le Parti socialiste avait pourtant voté à l'unanimité une résolution pour condamner publiquement «les caricatures complotistes et propos antisémites intolérables» de Jean-Luc Mélenchon.

«On ne peut pas dire il y a quinze jours que Jean-Luc Mélenchon tient des propos antisémites et ensuite constituer avec lui et son parti des pseudo-fronts antifascistes pour lutter contre la droite ou le centre droit», a pour sa part rétorqué Raphaël Glucksmann.