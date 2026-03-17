Municipales 2026 : à Reims, la candidate RN s'allie avec un dissident LR contre le maire sortant Arnaud Robinet

La candidate du Rassemblement national à Reims (Marne), Anne-Sophie Frigout, a annoncé lundi s'allier avec le dissident LR Stéphane Lang, pour le second tour des élections municipales.

Une union RN et un ancien LR. Lundi, Anne-Sophie Frigout, candidate du Rassemblement national à Reims, a annoncé son alliance avec Stéphane Lang, dissident des Républicains, pour le second tour des élections municipales. Dimanche, ils sont respectivement arrivés deuxième (21,03%) et quatrième (7,68%).

Cette union signifie que Stéphane Lang sera exclu des Républicains, a précisé le parti à l'AFP, soulignant que LR n'avait pas formé de liste à Reims, ayant préféré soutenir d'emblée celle d'Arnaud Robinet.

Refus «de se soumettre à une macronie locale»

«Je lui a tendu la main et il l'a acceptée», a déclaré à l'AFP Anne-Sophie Frigout, 34 ans, députée européenne et enseignante en histoire-géographie. Selon elle, Stéphane Lang «incarne cette droite de conviction qui refuse de se soumettre à une macronie locale».

Arnaud Robinet, maire de Reims depuis 2014 et proche de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, est arrivé largement en tête dimanche avec 43,79 % des suffrages, devant la candidate RN (21,03 %) et la liste de gauche hors LFI menée par Eric Quénard (17,97 %).

Stéphane Lang, ancien adjoint d'Arnaud Robinet, exclu de la majorité sortante depuis 2024, menait une liste divers droite dissidente. Il a recueilli 7,68 % des suffrages, ce qui le privait d'accéder au second tour sauf en s'alliant avec l'un ou l'une des qualifiés.

Des programmes à «90% identiques»

Anne-Sophie Frigout a dit constater «un vrai rejet du macronisme au niveau local». «Nous avons fait un score historique à Reims et nous sommes en mesure de l'emporter, car le maire sortant n'a pas de réserve de voix», a-t-elle estimé, expliquant compter notamment sur les abstentionnistes pour sa part.

Stéphane Lang figure désormais en seconde place sur la liste commune avec le RN, qui comprend cinq autres candidats de sa liste. Il a expliqué à l'AFP sa décision par le fait que son programme était à «90% identique» à celui d'Anne-Sophie Frigout, notamment sur «la sécurité et la circulation automobile».

Arnaud Robinet, «qui soutient Macron depuis 2021, mène depuis une politique anti-voitures», a-t-il accusé.

Une triangulaire se profile donc à Reims au second tour, aucune autre liste n'ayant atteint le seuil des 10 %. Le patron de LR, Bruno Retailleau, avait appelé dimanche à «un grand rassemblement de la droite» pour faire gagner ses candidats au second tour des municipales «contre la gauche ou contre le RN».