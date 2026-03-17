Municipales 2026 : à Toulouse, Place publique suspend un candidat présent sur la liste d'union de la gauche

En plein entre-deux-tours des municipales à Toulouse, le parti écologiste Place publique a annoncé suspendre un de ses candidats. Il lui est reproché d'avoir suivi la fusion entre les listes de François Piquemal (LFI) et de François Briançon (PS).

Une fusion qui fait parler dans la ville rose. Depuis l'annonce des résultats du premier tour des municipales dans la soirée du dimanche 15 mars, les tractations entre les différents partis politique n'ont cessé de faire parler en vue de possibles alliances. A gauche, de nombreux candidats du Parti socialiste ont choisi de s'allier avec des listes de La France insoumise. C'est notamment le cas à Toulouse ou la fusion entre les listes de François Piquemal (LFI) et de François Briançon (PS) n'a pas tardé.

Un accord qui ne plaît pas à tout le monde puisque le parti écologiste Place publique a annoncé lundi suspendre «en vue d'une future exclusion» un de ses candidats présent sur la liste d'alliance conclue entre François Piquemal (LFI) et François Briançon (PS).

place publique contre une alliance avec lfi

Prenant acte de la fusion de ces listes, Place Publique relève, dans un communiqué, que l'un de ses trois candidats présent sur la liste initialement conduite par François Briançon «a décidé en conscience, de suivre cette fusion».

Ce candidat qui était référent de Place publique pour la Haute-Garonne «est donc suspendu en vue d'une future exclusion du parti», explique l'antenne occitane de la formation co-présidée par Raphaël Glucksmann.

«Notre ligne est un cap clair : aucun candidat ne pourra se prévaloir d'un soutien de Place publique sur une liste à laquelle participerait La France Insoumise», souligne son communiqué.

Dans la ville rose, la liste du député insoumis François Piquemal (27,5% au 1er tour) et celle conduite par le socialiste François Briançon (25%) ont annoncé lundi matin avoir scellé un accord d'union en vue du second tour des municipales pour tenter de détrôner du Capitole le maire sortant DVD Jean-Luc Moudenc, arrivé largement en tête (37%).