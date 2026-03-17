Municipales à Paris : quelle place pour les colistiers de Pierre-Yves Bournazel sur la liste de Rachida Dati ?

Rachida Dati a déposé ce mardi sa liste remaniée pour le second tour des élections municipales à Paris. Des ajustements effectués à la suite de sa fusion avec la liste du candidat Horizons-Renaissance Pierre-Yves Bournazel. Si celui-ci n'y figure pas, certains de ses soutiens, et pas des moindres, y sont.

Une nouvelle campagne commence. Ce mardi, la candidate LR-MoDem Rachida Dati a déposé sa liste en marge du second tour des élections municipales à Paris, le 22 mars prochain. Si elle avait plus tôt assuré qu’il n’y aurait aucun changement lors de l’entre-deux-tours, la maire du 7e arrondissement, confortablement réélue, a effectué quelques changements.

Des ajustements qui s’expliquent par la fusion de sa liste avec celle de Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizons-Renaissance, actée ce lundi. Si la seconde position lui aurait été proposée, le bras droit d’Edouard Philippe, qui a récolté 11,34% des voix ce dimanche, a décidé de se retirer de la campagne municipale. «Mon devoir s’arrête là. Je ne serai pas candidat sur la liste de second tour», a-t-il déclaré sur France 2 ce lundi.

Mon devoir était de rendre possible l’alternance que les Parisiens attendent.



Mais mon devoir s’arrête là : je ne serai pas candidat sur la liste de second tour. pic.twitter.com/LQcNYZJtRR — PierreYves Bournazel (@pybournazel) March 16, 2026

Porte-parole et maire d’arrondissement

Avant d’accepter cette fusion, Pierre-Yves Bournazel a imposé plusieurs conditions à Rachida Dati. Lors de différents points ce lundi, il lui a notamment demandé «de la clarté» sur le «refus des extrêmes», à savoir toute alliance avec Sarah Knafo. Mais aussi de reprendre son projet en matière de périscolaire, d’écologie et de «bonne gestion» du train de vie de l’Hôtel de Ville. Des mesures toutes acceptées par Rachida Dati.

La nouvelle liste pour la mairie centrale compte désormais, parmi les 163 candidats, l’ancienne ministre Marlène Schiappa, porte-parole de Pierre-Yves Bournazel, en 21e position, Emmanuelle Hoffmann, candidate Horizons-Renaissance dans le 16e arrondissement, à la 7e place, mais aussi Florence Berthout, maire Horizons sortante du 5e arrondissement, positionnée en numéro 13. L’ancien ministre Clément Beaune, haut-commissaire au Plan, numéro 3 sur la liste de Pierre-Yves Bournazel, a, lui, refusé d’intégrer la liste de Rachida Dati.

Celle-ci est toujours composée du député EPR Sylvain Maillard, soutien de Rachida Dati de la première heure, en seconde position, et de la Secrétaire générale du MoDem Maud Gatel, en numéro 3.

Le désistement de Sarah Knafo

Ce mardi la candidate Sarah Knafo, qui a obtenu 10,4% des voix le 15 mars dernier, a annoncé qu’elle se désistait pour faire barrage à la gauche. «J'ai toujours dit que j'avais un objectif depuis l'annonce de ma candidature : battre la gauche. Donc, je tiens le cap, je tiens ma parole, la parole que j'ai donnée à mes électeurs et à mes soutiens : je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche», a-t-elle déclaré, prenant soin d'expliquer qu'elle ne se désistait «pas pour la personne de Rachida Dati» mais «pour Paris».

J'ai toujours dit que j'avais un objectif depuis l'annonce de ma candidature : battre la gauche. Donc, je tiens le cap, je tiens ma parole, la parole que j'ai donnée à mes électeurs et à mes soutiens : je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche. Les mots… — Sarah Knafo (@knafo_sarah) March 17, 2026

Plus tôt lundi, la députée européenne de Reconquête avait tendu la main à Rachida Dati. Une alliance déclinée par la maire du 7e arrondissement, qui a préféré s’allier avec Pierre-Yves Bournazel.

Vers une triangulaire ?

Trois candidats sont toujours en lice pour le second tour des élections municipales. En effet, pour l’heure, Sophia Chikirou, tête de liste LFI, avec 11,7% au premier tour, ne s’est pas retirée.

La députée de Paris continue d'appeler le socialiste Emmanuel Grégoire à une fusion pour faire face à la droite parisienne.

Le candidat qui a terminé en tête le 15 mars dernier avec 37,9% des suffrages a cependant rejeté cet appel. «J'ai dit maintes et maintes fois que je ne souhaitais pas faire alliance avec LFI. Je ne demande rien à Sophia Chikirou, elle fera ce qu'elle veut», a-t-il déclaré à la presse lors d'un déplacement dans le 13e arrondissement.