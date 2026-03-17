Narcotrafic : avec 84,3 tonnes de cocaïne saisies en France en 2025, les forces de l'ordre concluent une année record

Quelque 84,3 tonnes de cocaïne ont été saisies par les policiers, gendarmes et douaniers en France en 2025, contre 53,5 tonnes en 2024, soit une hausse de 58%, a annoncé ce mardi Laurent Nuñez, à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur le trafic de stupéfiants.

Une année record. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a présenté ce mardi les derniers chiffres concernant les saisies de drogue en France, et plus particulièrement de cocaïne. 84,3 tonnes ont été interceptées par les forces de l’ordre en 2025, soit 58% de plus qu’en 2024. Les saisies de cannabis sot également en forte hausse.

Les saisies records de cocaïne se sont multipliées sur le territoire français ces derniers mois : en février, 13 tonnes ont été saisies dans le port de Dunkerque, déjà le théâtre de la précédente saisie record en mars 2025 avec 10 tonnes. Début février, la Marine nationale avait aussi saisi 4,2 tonnes de cocaïne sur un navire en Polynésie française.

Les saisies de cannabis en hausse

Les saisies de cannabis sont aussi en augmentation avec 127,3 tonnes en 2025 contre 101 l'an passé, soit une hausse de 21%, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Laurent Nuñez précise que depuis 2017, le «nombre de mis en cause pour trafic de stupéfiants augmente chaque année d'environ 7% : entre 2025 et 2024, c'était même 8%».

En outre, 146 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis en 2025, contre 113 millions d'euros en 2024, «une augmentation significative», s'est félicité Laurent Nuñez, évoquant «l'accent soutenu qui est mis sur la lutte contre le trafic» de drogues.

Le chiffre d'affaires du marché de la drogue en France était estimé en 2023 à environ 7 milliards d'euros, dont la moitié pour la seule cocaïne, selon les données du ministère de l'Intérieur.