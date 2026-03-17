Plat préféré, région dominante, symbole culturel… Un sondage relayé ce mardi détaille la perception de la gastronomie française chez nos concitoyens

Un sondage Ipsos BVA sur la gastronomie française publié ce mardi détaille les habitudes et les préférences des Français concernant cet art culinaire particulièrement riche et largement reconnu à l’international.

Un panorama complet mettant en valeur l’art de la table à la française. Un sondage Ipsos BVA* publié ce mardi a mis en avant l’opinion des Français concernant différents pans de la gastronomie française. L’étude a souligné les différences culturelles et régionales en France, mais aussi les méthodes de transmission du savoir ou encore l’attrait pour le «fait-maison».

97% des Français sont conquis par leur gastronomie

Première indication de ce sondage : 97 % des personnes interrogées ont indiqué avoir une bonne opinion de la gastronomie française. 37 % des Français ont même qualifié cette dernière «d’excellente», plaçant celle-ci à la hauteur de sa réputation internationale.

Au-delà de l’attrait général des Français pour leur art de la table, près de la moitié de ces derniers (42 %) ont érigé la gastronomie comme un pilier essentiel de l’identité française et de son rayonnement culturel dans le monde. Une proportion quasi-identique (40%) des sondés ont placé la gastronomie comme un élément culturel important au même titre que le patrimoine, la langue ou les arts.

La place prépondérante du fait-maison dans la gastronomie française

Près de 8 Français sur 10 (79 %) ont affirmé qu’ils cuisinaient régulièrement ou occasionnellement des plats français chez eux. Dans le détail, 68 % des sondés ont assuré qu’ils consommaient des plats traditionnels au moins une fois par semaine.

En ce qui concerne la transmission du savoir, les personnes interrogées ont fait part de leur préférence pour les sites internet spécialisés (62 %) comme Marmiton ou 750g, devant la transmission par les amis ou la famille (48 %) et les recettes de chefs ou influenceurs sur les réseaux sociaux (24 %).

Le Sud-Ouest en tête des régions représentant l’excellence culinaire

Un Français sur deux a placé le Sud-Ouest comme la région représentant l'excellence culinaire française, devant l’Auvergne Rhône-Alpes (36 %) et l’Alsace (33 %), la Bretagne (30 %) et la Bourgogne (28 %).

Le bœuf bourguignon comme plat incarnant le mieux la France à l’international

Le bœuf bourguignon a été largement plébiscité par 46 % des Français pour être le plat incarnant le mieux la France à l’international, devant le cassoulet (27 %), la blanquette de veau (23 %), les escargots de Bourgogne et la raclette (18 % chacun).

Le rapport qualité-prix comme critère principal du choix d’un restaurant

En ce qui concerne le choix d’un restaurant, le critère numéro 1 mis en avant par les sondés a été celui du rapport qualité-prix (74 %), devant la qualité culinaire pure (67 %), l'accueil (41 %) et l'ambiance (36 %).

55 % des personnes questionnées ont indiqué consulter souvent des avis ou recommandations avant de réserver une table dans un restaurant. Cet avis prend principalement la forme de conseil de proches pour 51 % des Français, devant les avis déposés sur les outils digitaux comme Google Maps ou Apple Plans (38 %).

Philippe Etchebest et Cyril Lignac comme chefs préférés des Français

Philippe Etchebest (47 %) et Cyril Lignac (46 %) sont les chefs préférés des Français, devant des figures du milieu comme Alain Ducasse (27 %), Thierry Marx (19 %), Anne-Sophie Pic (16 %) et Hélène Darroze (15 %).

Plus d’un Français sur deux connait le Guide Michelin

Alors que Le Guide Michelin a attribué les étoiles de son édition 2026 ce lundi, cette institution conserve son prestige en France. Plus d’un Français sur deux (54%) ont déclaré bien connaitre les étoiles Michelin et 71 % de ces derniers ont assuré que l’étoile Michelin représentait encore un symbole d’excellence intact.

23 % des sondés ont fait part de leur projet de se rendre dans un établissement distingué par le guide cette année. Parmi eux, 9 % ont déclaré viser une table étoilée et 14 % vont privilégier les récompenses plus accessibles comme le Bib Gourmand ou l’Assiette Michelin.

*Étude réalisée via l’omnibus Ipsos.Digital du 27 février au 2 mars 2026 auprès d’un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 à 75 ans représentatif de la population française, selon la méthode des quotas.