Soldat français mort en Irak : «Emmanuel Macron aurait dû être présent à l'hommage pour Arnaud Frion», regrette Michel Fayad

«Emmanuel Macron aurait dû être présent à l'hommage pour l'adjudant-chel Arnaud Frion», a regretté Michel Fayad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, ce mardi sur CNEWS, au sujet de la cérémonie en mémoire du soldat français tué lors d'une frappe de drone en Irak le jeudi 12 mars derneir, à laquelle Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens combattants assiste.