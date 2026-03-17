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Soldat français mort en Irak : «Emmanuel Macron aurait dû être présent à l'hommage pour Arnaud Frion», regrette Michel Fayad

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Emmanuel Macron aurait dû être présent à l'hommage pour l'adjudant-chel Arnaud Frion», a regretté Michel Fayad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, ce mardi sur CNEWS, au sujet de la cérémonie en mémoire du soldat français tué lors d'une frappe de drone en Irak le jeudi 12 mars derneir, à laquelle Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens combattants assiste.

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