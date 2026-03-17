Tempête Thérèse : voici où le vent soufflera le plus fort en France ce mercredi

La tempête Thérèse, venant du sud de l'Europe, va entraîner des perturbations météorologiques majeures dans certains départements de l'Hexagone. Des vents à plus de 120 km/h sont attendus.

D'intenses bourrasques vont frapper le sud de la France. Une perturbation en provenance du sud de l'Europe, notamment le Portugal, s'apprête en effet à dérégler la météo des départements français méridionaux.

Ainsi, des rafales importantes apparaîtront dès le mercredi matin, notamment «dans les Alpes frontalières, en Franche-Comté et en Alsace», prévient Météo-France. En début de journée, les vents ne devraient cependant pas excéder les 70 km/h. A Nice, Cannes, Saint-Tropez ou encore Toulon, la vitesse du phénomène devrait être de 60 km/h.

La commune de Revel particulièrement touchée

Mais au cours de la journée, la puissance des rafales devrait s'amplifier, dépassant allègrement les 100 km/h en soirée. Dans le sud du pays, en relief, les bourrasques devraient ainsi aller jusqu'à 120 km/h.

Selon les météorologues, les vitesses les plus élevées seront enregistrées à Saint-Tropez (70 km/h) sur la façade méditerranéenne et dans le département de Haute-Garonne, à l'échelle de la France. Mercredi soir, à Toulouse, les bourrasques atteindront 80 km/h, tandis qu'elles seront même de 95 km/h à Villefranche-de-Lauragais et au moins 110 km/h à Revel.

Le Tarn et la Haute-Garonne ont ainsi été placés en vigilance jaune pour vents violents, ce mercredi 18 mars, par Météo-France.

Compte tenu de la provenance de ce vent, qui émane de l'Espagne et du Portugal, ce phénomène est appelé vent d'autan. Celui-ci souffle dans le sud et le sud-ouest du pays et affecte la partie orientale du Bassin aquitain et le sud-ouest du Massif central.