«Toutes les digues cèdent» : Gabriel Attal dénonce les alliances du PS avec les candidats LFI aux municipales

Le Secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal a dénoncé ce mardi les alliances locales d’entre-deux-tours des municipales entre les listes socialistes et insoumises. «Tous les repères se brouillent», a-t-il considéré.

Alors qu’une partie de la gauche est dans l’union, le centre semble lui dans la sidération. Ce mardi, Gabriel Attal a, de nouveau, pointé du doigt les fusions de listes et accords techniques entre les candidats socialistes et insoumis dans différentes communes, à l’occasion du second tour des élections municipales.

«Je pense à ces millions d’électeurs d’une gauche républicaine qui découvrent avec effarement la nouvelle ligne du Parti socialiste : prêter allégeance à l’extrême gauche et exclure les grandes figures sociales-démocrates et pro-européennes lorsqu’elles s’allient avec le centre. Tous les repères se brouillent, toutes les digues cèdent», a considéré le Secrétaire général de Renaissance sur X.

Aujourd’hui, je pense à ces millions d’électeurs d’une gauche républicaine qui découvrent avec effarement la nouvelle ligne du Parti socialiste : prêter allégeance à l’extrême gauche et exclure les grandes figures sociales-démocrates et pro-européennes lorsqu’elles s’allient avec… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 17, 2026

Lundi, l’ancien Premier ministre avait jugé que cette succession d’alliances correspondait de fait «à un accord national». Une stratégie pourtant rejetée par Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste, qui, le soir du premier tour le 15 mars, a rejeté des «accords nationaux avec LFI», n’empêchant tout de même pas les «accords locaux».

Une multitude d’alliances

La gauche a décidé lundi de faire front commun aux élections municipales dans plusieurs grandes villes, le PS concluant de nombreux accords avec La France insoumise.

En effet, la percée du mouvement de Jean-Luc Mélenchon a conduit de nombreux candidats de listes d’union de la gauche à accepter des accords, parfois «techniques», n’impliquant pas de soutiens programmatiques. De ce fait, des fusions ont été actées notamment à Toulouse, Nantes, Limoges, Besançon, Limoges, Avignon, Brest, Clermont-Ferrand ou encore Clichy.

A contrario, plusieurs têtes de listes socialistes arrivées en tête au premier tour ont refusé toute alliance avec La France insoumise. Un scénario rencontré à Marseille, Paris, Rennes, Montpellier ou encore Nancy.

Des tensions à Strasbourg

A Strasbourg, dans le Bas-Rhin, la situation se veut plus délicate. Arrivée en tête dimanche, la socialiste Catherine Trautmann a reçu le soutien de Pierre Jakubowicz, le candidat Horizons. Celle-ci fera face à la maire écologiste sortante Jeanne Barseghian, rejointe ce lundi par l’insoumis Florian Kobryn.

En réalisant cet accord avec le centre-droit, Catherine Trautmann s’est attirée les foudres d’Olivier Faure. «Cet accord à Strasbourg place ceux qui l'ont conclu en dehors du Parti socialiste», a réagi le Premier secrétaire sur X.

Au-delà du centre et de Gabriel Attal, ces fusions ont également été contestées à gauche. Ce mardi, Raphaël Glucksmann, cofondateur de Place publique a vivement critiqué «la manière de faire de la politique» et «le manque de clarté» du PS et des écologistes. L’eurodéputé a affirmé que sa formation politique retirerait ses candidats de toutes les lises «qui fusionnent avec LFI».