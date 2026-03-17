Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «vents violents», pour la journée du mercredi 18 mars.

Les rafales seront fortes dans ces territoires. Deux départements sont visés par une alerte jaune «vents violents» pour la journée du mercredi 18 mars.

©Météo France

Sont concernés : le Tarn et la Haute-Garonne.

«En début de journée, sur la majeure partie du pays le temps est calme sous un ciel dégagé, excepté des bancs de brouillard dans les vallées d'Auvergne Rhône-Alpes et plus localement dans le Sud-Ouest», note Météo-France.

L'institut météorologique prévoit des rafales de vents allant jusqu'à 90 km/h dans ces deux départements.