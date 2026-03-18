Allergie : voici le calendrier des pollens en France

Pour les allergiques, cela ne fait aucun doute : le pollen a bel et bien fait son retour. Et la saison des arbres ouvre le bal, avant de laisser place, durant la période estivale, aux pollens provenant de graminées. Les herbacées viendront, à leur tour, jouer les trouble-fêtes.

Les yeux qui grattent ou encore le nez qui pique... Le calvaire de près d'un adulte sur trois a déjà commencé. En effet, selon l'Agence Régionale de Santé (ARS), 20% des enfants et 30% des adultes souffrent d'allergies aux pollens. Et la longue saison est déjà lancée. Alors voici le calendrier des pollens en France.

De janvier à mai, la saison des arbres

Un démarrage en trombe pour les arbres. Si les symptômes peuvent varier, et être plus ou moins graves (rhinites, conjonctivites, asthme), différents pollens sont à distinguer. Et les premiers à faire leur apparition cette année sont les pollens provenant d'arbres.

Dès février dans certains endroits, les pollens d'aulne, de peuplier et de frêne vont d'abord faire leur apparition. Et dans les départements du sud-est, notamment dans les Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, d'énormes niveaux de pollens de cyprès sont enregistrés, et ce dès février.

En mars, mois redouté par certains, le bouleau viendra provoquer de pénibles rhinites, caractérisées par des séries d'éternuements et de nez qui coule.

Cette saison se poursuit avec les arbres à chatons. Un nom donné en raison de leur air pendant, ressemblant à la queue d'un chat. Dès le mois d'avril, le pollen de saule, hêtre, châtaignier, chêne, noisetier, charme, platane viendront chatouiller les narines.

De mai à juillet, la saison des graminées

C'est un peu le climax des saisons polliniques. Son temps fort est compris entre mai et juillet, voire plus, suivant les régions. Si les graminées centralisent plusieurs milliers d'espèces de plantes, elles sont notamment présentes dans les prairies, parcs ou encore bords de route.

Mais attention, la saison des arbres ne sera pas complètement terminée. Les pollens de frêne et d'olivier resteront encore dans l'air, que ce soit au printemps ou à l'été.

De juillet à octobre, la saison des herbacées

Elle viendra conclure la saison. Alors que la saison des graminées ne sera pas totalement terminée, celle des herbacées débutera en plein milieu de l'été et se poursuivra durant l'automne.

Dans les départements de l'Isère, de la Drôme ou encore du Rhône, l'ambroisie à feuille d'armoise ne cessera de gagner du terrain. Problème : son pollen est hautement allergisant pour l'Homme.