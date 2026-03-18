Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Délais de jugement : un projet de loi présenté ce mercredi par Gérald Darmanin pour les réduire «drastiquement»

En moyenne, il faut six ans pour juger un viol, huit ans pour un homicide, déplore le ministre de la Justice. [Alain JOCARD / AFP]
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Gérald Darmanin soumet ce mercredi 18 mars en Conseil des ministres un projet de loi visant à s'attaquer aux délais de jugement de plus en plus longs. 

Un texte ambitieux. Gérald Darmanin présente ce mercredi 18 mars en Conseil des ministres un projet de loi «consacré à l'audiencement criminel et au respect des victimes». 

Le ministre avait justifié cette initiative le 5 mars dernier, en pointant sur le réseau social X «une augmentation massive du nombre de dossiers», confiés à la justice criminelle. 

Le constat est en effet brutal : en moyenne, il faut six ans pour juger un viol, huit ans pour un homicide. Pour le porte-parole du ministère, Sacha Straub-Kahn, le projet de loi vise à «éviter la libération de détenus dangereux, faute d’audience  et à «réduire drastiquement les délais de jugement». 

Pour tenter de suivre, Gérald Darmanin promet des moyens : 12 millions d’euros pour construire de nouvelles salles d’audience, 35 magistrats supplémentaires et 80 agents de greffe répartis dans neuf cours d’appel.

Le ministère a par ailleurs démenti une information de «L'Humanité», selon laquelle Gérald Darmanin aurait demandé de tenir en une seule journée les audiences des cours criminelles départementales, qui jugent principalement les affaires de viol. 

Sur le même sujet Délais de jugement des crimes et exécution des peines : Gérald Darmanin annonce deux projets de lois pour réformer le système judiciaire Lire

«Le ministre n'a jamais donné d'instruction sur la durée des audiences, il n'en a d'ailleurs pas le pouvoir», a assuré Sacha Straub-Kahn.

Après son passage en Conseil des ministres ce jour, le texte devrait ensuite être soumis au Parlement «dès le mois d'avril».

Francedarmaninjugement

À suivre aussi

Canicule : ce mardi il fait plus chaud en France que sur 99% de la planète
Directive européenne «petit-déjeuner» : confiture, miel… ce qui va changer sur vos produits du quotidien
Hommage à l’adjudant chef Gwenaël Raffoux décédé dans un accident de la circulation survenu lors du Sommet du G7

Ailleurs sur le web

Dernières actualités