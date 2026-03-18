Délais de jugement : un projet de loi présenté ce mercredi par Gérald Darmanin pour les réduire «drastiquement»

Gérald Darmanin soumet ce mercredi 18 mars en Conseil des ministres un projet de loi visant à s'attaquer aux délais de jugement de plus en plus longs.

Un texte ambitieux. Gérald Darmanin présente ce mercredi 18 mars en Conseil des ministres un projet de loi «consacré à l'audiencement criminel et au respect des victimes».

Le ministre avait justifié cette initiative le 5 mars dernier, en pointant sur le réseau social X «une augmentation massive du nombre de dossiers», confiés à la justice criminelle.

La justice criminelle de notre pays fait face à une augmentation massive du nombre de dossiers qui lui sont confiés. 6 000 de plus pour la seule année 2025, sous le double effet de l’essor des affaires conernant les violences sexuelles et la criminalité organisée. Conséquence : 6… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 5, 2026

Le constat est en effet brutal : en moyenne, il faut six ans pour juger un viol, huit ans pour un homicide. Pour le porte-parole du ministère, Sacha Straub-Kahn, le projet de loi vise à «éviter la libération de détenus dangereux, faute d’audience et à «réduire drastiquement les délais de jugement».

Pour tenter de suivre, Gérald Darmanin promet des moyens : 12 millions d’euros pour construire de nouvelles salles d’audience, 35 magistrats supplémentaires et 80 agents de greffe répartis dans neuf cours d’appel.

Le ministère a par ailleurs démenti une information de «L'Humanité», selon laquelle Gérald Darmanin aurait demandé de tenir en une seule journée les audiences des cours criminelles départementales, qui jugent principalement les affaires de viol.

«Le ministre n'a jamais donné d'instruction sur la durée des audiences, il n'en a d'ailleurs pas le pouvoir», a assuré Sacha Straub-Kahn.

Après son passage en Conseil des ministres ce jour, le texte devrait ensuite être soumis au Parlement «dès le mois d'avril».