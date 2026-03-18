«Des rafales jusqu'à 110 km/h» : attention aux vents violents ce mercredi, prévient Météo-France

La tempête Thérèse souffle sur la France ce mercredi. Météo-France prévoit des vents parfois violents, avec des pointes à 110 km/h.

Le soleil brille mais le vent souffle. Ce mercredi 18 mars, Météo-France prévoit des bourrasques sur tout le pays, en lien avec la tempête Thérèse, venue du sud de l'Europe. Des pointes à 110 km/h sont attendues localement.

Les rafales soufflent à 60-70 km/h dès ce matin sur le littoral méditerranéen. Les Alpes frontalières, la Franche-Comté et l'Alsace sont de leur côté plus précisément concernées par un vent de nord-est, avec des pointes jusqu'à 60 km/h.

A la mi-journée, le vent d'autan doit aussi se lever, avant de se renforcer au cours de l'après-midi. D'après Météo-France, il atteindra 50 à 70 km/h en plaine, jusqu'à 70 à 90 km/h, voire 100 à 110 km/h sur le relief en soirée.

Le vent d'autan est spécifique au midi toulousain et au Tarn, mais peut parfois s'étendre jusqu'au Quercy et au Rouergue. Météo-France a d'ailleurs placé le Tarn en vigilance jaune vents violents ce mercredi, de même que la Haute-Garonne.