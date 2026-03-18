Futur porte-avions français : attendu sur le chantier du bâtiment de guerre, Emmanuel Macron doit lui donner un nom ce mercredi

Emmanuel Macron se rendra ce mercredi à Indre sur le chantier du prochain porte-avions français qui doit entrer en service en 2038. A cette occasion, le président de la République dévoilera le nom du navire.

Emmanuel Macron se rendra ce mercredi à Indre, près de Nantes, sur le chantier Naval Group du prochain porte-avions français qui doit entrer en service en 2038, a annoncé vendredi l'Élysée.

Le chef de l'État avait donné le feu vert à la construction de ce nouveau porte-avions en décembre dernier, concrétisant un projet en gestation depuis 2018. Ce déplacement sera l'occasion de dévoiler le nom du navire, a précisé une source proche du dossier, rapporte l'AFP.

Plus massif que le Charles-de-Gaulle

Comme l'actuel porte-avions Charles-de-Gaulle, le futur bâtiment sera à propulsion nucléaire. Mais il constituera une version bien plus massive, de près de 80.000 tonnes et environ 310 mètres de long, contre 42.000 tonnes et 261 mètres pour le Charles De Gaulle. Avec un équipage de 2.000 marins, il pourra embarquer 30 avions de combat.

Ce projet «assurera la permanence du groupe aéronaval français et garantira à la France la capacité d'agir et de se déployer sur l'ensemble des mers et des océans», fait valoir l'Elysée.

Actuellement déployé en Méditerranée orientale dans le cadre d'un important dispositif aéronaval pour faire face à la guerre au Moyen-Orient, le Charles de Gaulle est aussi un symbole de la puissance militaire française, comme doit l'être son successeur.

Le chantier, situé notamment sur le site de Nantes-Indret où seront fabriquées les deux chaufferies nucléaires, mobilise au total «plus de 800 entreprises sur tout le territoire, dont un grand nombre de PME», souligne encore l'Elysée qui y voit un programme contribuant «également à soutenir l'innovation et la recherche dans des domaines technologiques de pointe».