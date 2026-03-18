Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Futur porte-avions français : attendu sur le chantier du bâtiment de guerre, Emmanuel Macron doit lui donner un nom ce mercredi

Comme l'actuel porte-avions Charles de Gaulle, le futur bâtiment sera à propulsion nucléaire. [©Gonzalo FUENTES/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Emmanuel Macron se rendra ce mercredi à Indre sur le chantier du prochain porte-avions français qui doit entrer en service en 2038. A cette occasion, le président de la République dévoilera le nom du navire.

Emmanuel Macron se rendra ce mercredi à Indre, près de Nantes, sur le chantier Naval Group du prochain porte-avions français qui doit entrer en service en 2038, a annoncé vendredi l'Élysée.

Le chef de l'État avait donné le feu vert à la construction de ce nouveau porte-avions en décembre dernier, concrétisant un projet en gestation depuis 2018. Ce déplacement sera l'occasion de dévoiler le nom du navire, a précisé une source proche du dossier, rapporte l'AFP.

Plus massif que le Charles-de-Gaulle

Comme l'actuel porte-avions Charles-de-Gaulle, le futur bâtiment sera à propulsion nucléaire. Mais il constituera une version bien plus massive, de près de 80.000 tonnes et environ 310 mètres de long, contre 42.000 tonnes et 261 mètres pour le Charles De Gaulle. Avec un équipage de 2.000 marins, il pourra embarquer 30 avions de combat.

Ce projet «assurera la permanence du groupe aéronaval français et garantira à la France la capacité d'agir et de se déployer sur l'ensemble des mers et des océans», fait valoir l'Elysée.

Actuellement déployé en Méditerranée orientale dans le cadre d'un important dispositif aéronaval pour faire face à la guerre au Moyen-Orient, le Charles de Gaulle est aussi un symbole de la puissance militaire française, comme doit l'être son successeur.

Sur le même sujet Porte-avions Charles-de-Gaulle : quel est le salaire d'un pilote de Rafale ? Lire

Le chantier, situé notamment sur le site de Nantes-Indret où seront fabriquées les deux chaufferies nucléaires, mobilise au total «plus de 800 entreprises sur tout le territoire, dont un grand nombre de PME», souligne encore l'Elysée qui y voit un programme contribuant «également à soutenir l'innovation et la recherche dans des domaines technologiques de pointe».

Emmanuel Macronporte-avionsPrésident de la République

À suivre aussi

Éric Zemmour : «Emmanuel Macron prépare la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon»
«Emmanuel Macron prépare la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon», lance Éric Zemmour
Meurtre de Lyhanna : les résultats de l’enquête administrative rendus publics ce lundi
Présidentielle 2027 : «Pour faire avancer le pays, il faut un grand rassemblement de la droite et du centre», estime Edouard Philippe

Ailleurs sur le web

Dernières actualités