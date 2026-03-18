«J’appelle à titre personnel à voter pour LFI» au second tour des municipales : le candidat divers droite de Creil se désiste et suscite l’interrogation

Arrivé en troisième position lors du premier tour des municipales à Creil (Oise) avec 23% des suffrages, le candidat divers-droite Noureddine Nachite a annoncé ce mardi se retirer de la course et a appelé «à titre personnel à voter pour la liste LFI».

Une position étrange pour un homme politique de droite. A Creil, dans l’Oise, la triangulaire du second tour des municipales n’aura finalement pas lieu. En effet, le candidat divers-droite Noureddine Nachite arrivé en troisième position avec 23% des voix, a indiqué se retirer de la course.

Dans un communiqué publié ce mardi 17 mars, la tête de liste divers-droite a expliqué : «Mon résultat au 1er tour (23,21 %) a été une déception et j’en prends acte avec lucidité. Nous avons donc décidé de retirer notre liste au second tour.»

Toutefois, au lieu de s’arrêter à cette annonce de renoncement, Noureddine Nachite a poursuivi : «La liste arrivée en tête est celle de la majorité actuelle de Sophie Dhoury Lehner et Jean-Claude Villemain (PS) en place depuis trop longtemps. Et je le dis clairement : elle a abîmé notre ville. C’est pourquoi, à titre personnel et je dis bien à titre personnel, j’appelle à voter pour la liste LFI d’Omar Yaqoob».

«Je crois que c’est une première en France qu’un candidat de droite appelle à voter pour LFI. Mais Noureddine Nachite continue sa politique de la terre brûlée et je demande aux Creillois d’être lucides et de ne pas tomber dedans», a réagi la maire sortante Sophie Dhoury-Lehner (PS) arrivée en tête avec 41,62% des voix.

Numéro deux de la liste de Noureddine Nachite, la LR Sylvie Dûchatelle a indiqué se désolidariser «totalement» des propos tenus par son ancien colistier. Le second tour, qui a lieu ce dimanche 22 mars, verra donc s’opposer les socialistes menés par Sophie Dhoury-Lehner et les insoumis menés par Omar Yaqoob.