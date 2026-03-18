Municipales 2026 : 66% des Français désapprouvent les alliances entre LFI et le PS pour le second tour, selon notre sondage

Deux tiers des Français désapprouvent les alliances réalisées entre LFI et le PS en vue du second tour des municipales qui aura lieu ce dimanche, selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi 18 mars.

Un mariage de circonstance jugée contre-nature par une grande majorité des Français. Alors que les tractations politiques vont bon train lors de cette semaine d’entre deux tours des élections municipales en France, deux tiers des Français (66 %) désapprouvent les alliances entre LFI et le PS en vue du second tour, d’après un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi.

Un désaveu plus marqué chez les personnes de plus de 50 ans

Dans le détail, les hommes (69 %) sont plus récalcitrants que les femmes (63 %) à l’idée d’une alliance entre le PS et LFI en vue du deuxième tour des municipales.

Cette divergence d’opinions est encore plus marqué selon les catégories d’âge des personnes sondées, avec un avis plus partagé chez les moins de 35 ans (47 % d’avis défavorables) que chez les 50 ans et plus avec 78 % de personnes réfractaires à une alliance PS-LFI.

71 % des inactifs se déclarent également opposés à cette union entre le Parti Socialiste et La France Insoumise, contre seulement 65 % des CSP – et 61 % des CSP +.

83 % des sympathisants Renaissance sont opposés à cette alliance

Sur le plan politique, cette alliance irrite particulièrement les sympathisants des Républicains (85 %), devant ceux de Renaissance (83 %) et ceux du Rassemblement National et de Reconquête (75 %).

L’avis est plus partagé au sein des sondés plus proches de la gauche de l’échiquier politique, avec 52 % d’opinions favorables en faveur de cette alliance chez les sympathisants écologistes et 46 % pour ceux du PS.

En revanche, cette union de la gauche pour faire barrage à la droite et l’extrême droite est plébiscitée par 90 % des sympathisants de LFI.

Des alliances entre des candidats de LFI et ceux du PS ou des Écologistes ont déjà été scellées en ce début de semaine dans bon nombre de grandes villes françaises, à l’image de Lyon, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Brest, Besançon, Avignon, Limoges ou encore Clermont-Ferrand.

Dimanche, le coordinateur national de La France Insoumise, Manuel Bompard, avait «tendu la main aux autres listes pour faire face à la droite et l’extrême droite» peu après l’annonce des résultats partiels du premier tour. En réponse, le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, avait assuré qu’il n’y aurait «pas d’accord national» entre son parti et LFI, n’excluant pourtant pas des «accords en local».

L’ancienne tête de liste du PS pour les européennes de 2024, Raphaël Glucksmann, a jugé mardi «inacceptable» les alliances nouées entre le Parti socialiste et l’extrême gauche. Au total, «près d'une soixantaine» des candidats du mouvement Place publique, dont il est la tête d’affiche, se sont désistés au nom de cette consigne et 19 membres du parti, qui ont préféré rester sur les listes, ont été «suspendus en vue d’exclusion».

*Sondage réalisé entre le 17 et le 18 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.