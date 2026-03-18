Municipales 2026 : après les nombreuses alliances avec LFI, Raphaël Glucksmann s’étonne de «l’étrange hiérarchie des valeurs» du PS

Farouche opposant aux alliances avec la France insoumise, le leader de Place publique et ancienne tête de liste du PS pour les européennes de 2024, Raphaël Glucksmann s’est étonné ce mardi de «l'étrange hiérarchie des valeurs» des socialistes qui ont accepté des alliances avec LFI au second tour des municipales.

Un rejet pur et simple du parti de Jean-Luc Mélenchon. Dans un entretien accordé ce mardi au Parisien, Raphaël Glucksmann a déploré les alliances du Parti socialiste avec la France insoumise dans de nombreuses villes pour le second tour des élections municipales.

«S’allier avec LFI, c’est inacceptable», a estimé le leader de Place publique, qui comptait de nombreux candidats sur les listes de la gauche unie (hors-LFI) pour ces élections municipales.

Raphaël Glucksmann avait donc indiqué qu'aucun candidat de son parti ne resterait sur une liste de gauche ayant fait le choix de l’alliance avec la France insoumise pour le second tour, comme c’est le cas notamment à Lyon, Nantes ou encore Toulouse.

Ainsi, le député européen a indiqué que «près d'une soixantaine» de ses candidats se sont donc désistés au nom de cette consigne, et que 19 membres du parti, qui ont préféré rester sur les listes, sont «suspendus en vue d’exclusion».

Raphaël Glucksmann choqué de la suspension de Catherine Trautmann

«Il ne peut y avoir aucun flou. S'allier à un parti dont on a dénoncé les propos antisémites il y a encore quinze jours, c’est inacceptable pour nous», a-t-il martelé.

Raphaël Glucksmann a par ailleurs commenté la suspension de l'ancienne maire de Strasbourg, Catherine Trautmann, par le Parti socialiste après son choix d’une alliance avec le candidat Horizons pour le second tour des municipales.

«Les alliances avec LFI sont endossées et la candidate sociale-démocrate Catherine Trautmann est suspendue dans la minute...», a-t-il souligné, s’étonnant «de la différence de traitement et de l’étrange hiérarchie des valeurs» au PS.

Raphaël Glucksmann a ainsi estimé ne pas avoir «la même manière» de penser et raisonner que le chef de file des socialistes, Olivier Faure, qui a accepté ses alliances.

«On ne peut dénoncer les outrances antisémites et antirépublicaines d’un parti la veille et s'allier à lui le lendemain. Les mots d'un dirigeant politique ne peuvent être des choses légères qui s’envolent dans le vent», a déploré le dirigeant de Place publique.

Pour rappel, le second tour des municipales a lieu ce dimanche 22 mars.