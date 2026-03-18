Municipales 2026 : Bruno Retailleau refuse d'apporter son soutien à Christian Estrosi à Nice

Alors que la triangulaire opposant à Nice Eric Ciotti (UDR), Christian Estrosi (Horizons) et Juliette Chesnel-Le Roux (Eco) approche à grands pas, le patron des LR, Bruno Retailleau, a refusé d’apporter son soutien au maire sortant, laissant libres de leur choix les électeurs.

La liberté de vote. Le patron des LR a refusé ce mercredi 18 mars d’apporter son soutien à Christian Estrosi. En effet, le maire sortant de Nice (ancien LR devenu Horizons) va affronter Eric Ciotti (ancien LR devenu UDR) dimanche prochain au cours d’une triangulaire à suspense.

En effet, l’ancien chef de file des Républicains, qui a fondé son propre parti l’UDR, allié du Rassemblement national, est arrivé largement en tête lors du premier tour des municipales (43,43%) mettant à mal Christian Estrosi (30,92%) soutenu par Horizons et Renaissance mais aussi Les Républicains.

Municipales à Nice: "Cette campagne était délétère", estime Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains pic.twitter.com/6QTcDH15XK — BFM (@BFMTV) March 18, 2026

Invité de BFM-TV, l’ancien ministre de l’Intérieur a indiqué «On avait un accord national avec Horizons notamment, qui comprenait Nice (mais) cette campagne a été délétère», mettant notamment en avant «l'appel à la gauche et au communautarisme» de la part de Christian Estrosi, et ce, malgré la présence de LR sur sa liste.

Si Bruno Retailleau n’apporte pas officiellement son soutien à Christian Estrosi, il ne l’accorde pas non plus à Éric Ciotti, laissant totalement libres les électeurs niçois de voter «en leur âme et conscience».

Ce n’est pas la première fois que Bruno Retailleau refuse de donner des consignes de vote. En effet, le patron des LR a plusieurs fois estimé que les partis n’avaient pas à donner aux électeurs des indications et que ces derniers étaient tout à fait à même de décider dans le secret de l’isoloir.

Toutefois, au soir du premier tour, Bruno Retailleau avait indiqué à ses électeurs : «La seule consigne que je donne ce soir, c'est aucune voix pour LFI». Une consigne nationale et donc non locale.