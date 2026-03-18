Municipales 2026 : enjeu majeur du second tour, la lutte contre le narcotrafic place les maires au centre des opérations

Aménagement du territoire, répartition des budgets locaux, mais surtout sécurité : à l'approche du second tour des municipales de dimanche, les priorités se resserrent. Et une s'impose désormais au-dessus des autres : la lutte contre le narcotrafic.

Un fléau grandissant. Points de deal, consommation, flux financiers... partout sur le territoire, les chiffres du narcotrafic ne cessent de s'aggraver.

Résultat : pour des électeurs de plus en plus sensibles aux questions de sécurité, comme l'a montré un récent sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, endiguer le trafic de stupéfiants devient un marqueur central des programmes municipaux.

«C'est une priorité à l'échelle nationale. Il suffit de regarder le nombre de lois votées sur le sujet : une tous les six mois depuis plus de cinquante ans», souligne auprès de CNEWS Yann Bisiou, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Paul-Valéry de Montpellier.

une réalité désormais partout visible

Longtemps cantonné à certains territoires, le phénomène a changé de visage. D'ailleurs, au cours des différentes campagnes des candidats, à gauche comme à droite, les débats autour du narcotrafic, ont porté sur «l’ensemble du territoire français, y compris les communes rurales», souligne l’expert, qui évoque une évolution à l’œuvre depuis longtemps.

«Il y a toujours eu du trafic dans les zones rurales, mais celui-ci est devenu visible ces dernières années, car c’est aussi devenu du trafic de détail. Il y a cinquante ans, il existait déjà, de nombreuses affaires en attestent. Des laboratoires et des champs de cannabis clandestins ont toujours existé. Mais il n’y avait cependant pas de distribution, car il n’y avait pas de marché.»

Les chiffres confirment cette bascule. En 2025, 84,3 tonnes de cocaïne ont été saisies en France, un record. C'est 58% de plus qu'en 2024. Et les données sur la sécurité intérieure, publiques et cartographiées sur le site des statistiques publiques de la sécurité intérieure, indiquent qu'aucune région n'échappe désormais au phénomène.

© Statistique publique de la sécurité intérieure

«La consommation est devenue si large» qu'il «existe maintenant un marché et un trafic de proximité», éclaire encore Yann Bisiou. «Cela est particulièrement important car ces points de deal sont devenus visibles, aux yeux de tous les électeurs», reprend-il. Une des raisons pour lesquelles l'ensemble des candidats aux municipales se sont emparés du sujet.

«Ce trafic en zone rurale se nourrit depuis toujours d’une présence policière moindre dans ces espaces», commente toujours l’analyste. Un constat que le gouvernement entend faire évoluer, notamment à travers le Beauvau des polices municipales de 2024-2025. Ce projet de loi «propose une réforme d’ensemble des polices municipales et des gardes champêtres, considérant l’évolution de la délinquance dite "de proximité" nécessitant d’améliorer la complémentarité entre les services responsables de la sécurité et de la tranquillité publiques de proximité».

Un «champ d'action accru pour les maires»

Le constat est clair : le narcotrafic n'est donc plus seulement une affaire d'Etat. Il est devenu un enjeu local, et donc un sujet pour les maires.

Malgré cela, certains élus continuent de renvoyer la responsabilité à l'Etat, à l'instar du nouveau maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, qui, mardi 17 mars, a estimé que la gestion des dealers relève avant tout de la police nationale.

«La vidéoprotection et les nouveaux pouvoirs conférés aux agents municipaux vont aider les maires à avoir un champ d'action accru», anticipe toutefois de son côté auprès de CNEWS le sénateur et conseiller départemental de la Moselle, Khalifé Khalifé.

«Mais même avant cette loi, il y a toujours eu un accord entre la police municipale et la police nationale. Par exemple, à Metz, où certains lieux de deal avaient été repérés, la police municipale ne pouvait pas intervenir avec des véhicules banalisés et l’information était transmise à la police nationale. Un maire peut donc agir, en s’associant à l’État», rappelle celui qui a été premier adjoint à Metz (Moselle).

Désormais, «la police municipale est autorisée à effectuer des arrestations, ce qui devrait lui permettre d’intervenir dans de nombreux espaces où le trafic a lieu», poursuit le sénateur. «Le maire est donc désormais au centre des opérations, toujours avec la police nationale, pour éviter toute problématique de hiérarchie».

partout les propositions se multiplient

Notamment grâce à ces nouveaux leviers, sur le terrain, les réponses varient. A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le candidat de la droite et du centre Julien Bony, arrivé en tête du premier tour, promet 100 policiers municipaux supplémentaires, armés, face à une «plus grande violence» de la part de trafiquants qui «ne font pas la différence entre un policier municipal et un policier national». De son côté, le maire sortant de la ville, Olivier Bianchi (PS), réplique avoir lui-même passé le nombre de 40 à 70 policiers municipaux depuis son premier mandat, en 2014.

A Lyon (Rhône), l'écologiste Grégory Doucet a lui-même infléchi sa position sur la vidéoprotection, qu'il refusait en 2020, en promettant davantage de caméras en cas de reconduction.

A Besançon (Doubs), la maire sortante écologiste Anne Vignot assume une autre ligne : agir «à la racine», en ciblant les consommateurs «avec des actions d'information et de prévention», et en défendant l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque.

Des approches différentes, mais un même constat partagé : l'urgence d'agir face au narcotrafic. Un enjeu qui, plus que jamais, pèse lourd dans les urnes.