L'ancien maire socialiste de Paris Bertrand Delanoë a appelé mercredi les électeurs de Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) à voter pour le candidat de la gauche unie hors LFI Emmanuel Grégoire, qui a selon lui «des points communs» avec lui.

«Pierre-Yves Bournazel et Emmanuel Grégoire ont des points communs. L'un est de droite et l'autre de gauche et ça, ça s'appelle la démocratie. Mais ils sont tous les deux sincères, sérieux, bosseurs et dévoués à Paris», a-t-il déclaré lors d'un déplacement de campagne dans le XVIIIe arrondissement.

Pierre-Yves Bournazel a annoncé mardi une fusion de sa liste avec celle de la candidate de la droite Rachida Dati, au nom de «l'alternance», posant comme préalable le refus de l'alliance avec l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qui s'est elle désistée pour «chasser la gauche» de la capitale.