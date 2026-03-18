«Jean-Luc Melenchon veut faire de la France un Mélange de Venezuela et de l'Iran», charge Jordan Bardella.
L'ancien maire socialiste de Paris Bertrand Delanoë a appelé mercredi les électeurs de Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) à voter pour le candidat de la gauche unie hors LFI Emmanuel Grégoire, qui a selon lui «des points communs» avec lui.
«Pierre-Yves Bournazel et Emmanuel Grégoire ont des points communs. L'un est de droite et l'autre de gauche et ça, ça s'appelle la démocratie. Mais ils sont tous les deux sincères, sérieux, bosseurs et dévoués à Paris», a-t-il déclaré lors d'un déplacement de campagne dans le XVIIIe arrondissement.
Pierre-Yves Bournazel a annoncé mardi une fusion de sa liste avec celle de la candidate de la droite Rachida Dati, au nom de «l'alternance», posant comme préalable le refus de l'alliance avec l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qui s'est elle désistée pour «chasser la gauche» de la capitale.
Le président LR du Sénat Gérard Larcher a appelé mercredi à "respecter" les accords de la droite et du centre, tout en apportant son soutien au sortant Christian Estrosi (Horizons), après le refus du patron du parti Bruno Retailleau d'appeler à voter pour lui à Nice face à l'ex-LR Eric Ciotti, allié au RN.
À Nice, au-delà d’une campagne brutale et loin des principes du débat démocratique, @lesRepublicains ont accordé leur soutien à Christian Estrosi et à son équipe. Il y a un accord politique entre les familles de la Droite et du Centre. Il doit être respecté.
— Gérard Larcher (@gerard_larcher) March 18, 2026
"Il y a un accord politique entre les familles de la droite et du centre. Il doit être respecté", a réagi Gérard Larcher sur le réseau social X, rappelant que LR avait apporté son soutien à Christian Estrosi.
J’apporte mon soutien total à @cestrosi pour ce second tour à Nice, et je salue son engagement ainsi que celui de toute son équipe. #nice@lesRepublicains
— Jean-François Copé (@jf_cope) March 18, 2026
Dans un message publié sur son compte X, le président du Conseil national des Républicains Michel Barnier a annoncé, à titre personnel, poursuivre son soutien au candidat Horizons à la mairie de Nice Christian Estrosi. Plus tôt dans la matinée, le chef de file LR Bruno Retailleau avait émis un autre son de cloche en refusant de soutenir l'élu sortant.
La Commission nationale d’investiture des @lesRepublicains , dont je préside le Conseil national, a décidé d’apporter à @cestrosi, membre d’@HorizonsLeParti , le soutien de notre famille politique pour représenter la droite et le centre à #Nice.
Nous l’avons soutenu au premier…
— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 18, 2026
La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon rapporte les critiques d'Emmanuel Macron sur les alliances politiques.
Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GXpic.twitter.com/FMnulsSxBq
— CNEWS (@CNEWS) March 18, 2026
Alors que le patron des Républicains Bruno Retailleau a annoncé refuser d'apporter son soutien au candidat Horizons à Nice Christian Estrosi, qui affrontera au second tour l'allié du RN Eric Ciotti, le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal est monté au créneau sur X.
À Nice, la direction de LR refuse d’appeler à voter pour le candidat Horizons qui fait face à l’extrême droite.
Des repères fondamentaux disparaissent.
Tout comme des millions de Français de gauche rejettent l’alliance entre le PS et LFI, des millions d’électeurs et des élus…
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 18, 2026
Le patron de LR Bruno Retailleau a refusé mercredi d'apporter son soutien au sortant Christian Estrosi (Horizons) qui affronte au second tour des élections municipales à Nice l'ex-président des Républicains Eric Ciotti, allié du RN, laissant le choix aux électeurs "en leur âme et conscience".
"On avait un accord national avec Horizons notamment, qui comprenait Nice (mais) cette campagne a été délétère", a affirmé sur BFMTV-RMC l'ancien ministre de l'Intérieur, évoquant "l'appel à la gauche et au communautarisme" de la part du maire sortant qui compte pourtant plusieurs candidats LR sur sa liste.
«Je vais réduire fortement les dépenses et la dette de la capitale» en cas d'élection, a affirmé la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati sur CNEWS. «Nous avons 10,5 milliards d'euros de budget et 12 milliards d'euros de dette. Je vais revoir les priorités et la méthode : chaque euro utilisé le sera dans l'intérêts des Parisiens et des Parisiennes», a-t-elle ajouté.
«Après 25 ans de gauche, il est urgent d'avoir une alternance à Paris», a plaidé la candidate LR à la mairie de la capitale Rachida Dati, lors de La Grande Interview sur CNEWS.
«Je m'engage à ce que le parc social soit réhabilité, rénové, sécurisé et qu'il y ait de la mixité sociale», a promis la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati, ce mercredi sur CNEWS.
«En 2015, nous avons alerté Emmanuel Grégoire pour des dysfonctionnements dans le périscolaire, des agressions sexuelles, de la maltraitance mais aussi des viols», a rappelé Rachida Dati. «Et il nous a répondu "circulez, il n'y a rien à voir"», a dénoncé la candidate LR à la mairie de Paris sur CNEWS.
«Emmanuel Grégoire n'assume pas le bilan d'Anne Hidalgo qui est le sien», a chargé Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris. «L'insécurité a explosé», tout comme «le narcotrafic» et les «agressions sexuelles», a-t-elle ajouté.
La candidate LR à la mairie de Paris, Rachida Dati, a assuré ce matin sur CNEWS que «pour la première fois depuis très longtemps, une majorité de Parisiens veut l'alternance» politique à la tête de la capitale.
«Un clientélisme extrêmement important» existe à Paris, a accusé Rachida Dati, candidate LR à la mairie de la capitale, ce mercredi lors de La Grande Interview sur CNEWS.
Le désistement de Sarah Knafo est «une décision responsable et en cohérence», a salué la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati, ce mercredi lors de La Grande Interview sur CNEWS.
La candidate de la droite à la mairie de Paris Rachida Dati sera l'invitée de Laurence Ferrari dans La Grande Interview, à partir de 8h10 ce matin sur CNEWS.