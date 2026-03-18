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En directMunicipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon veut faire de la France un mélange de Vénézuela et de l'Iran, charge Jordan Bardella

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
A quelques jours du second tour des Municipales, qui se tiendra ce dimanche, les candidats continuent à livrer bataille dans la course aux mairies, se prêtant parfois au jeu des alliances. Suivez notre direct.
Jordan Bardella charge Jean-Luc Mélenchon

«Jean-Luc Melenchon veut faire de la France un Mélange de Venezuela et de l'Iran», charge Jordan Bardella. 

Déclaration
Bertrand Delanoë appelle les les électeurs de Pierre-Yves Bournazel à voter Emmanuel Grégoire

L'ancien maire socialiste de Paris Bertrand Delanoë a appelé mercredi les électeurs de Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) à voter pour le candidat de la gauche unie hors LFI Emmanuel Grégoire, qui a selon lui «des points communs» avec lui. 

«Pierre-Yves Bournazel et Emmanuel Grégoire ont des points communs. L'un est de droite et l'autre de gauche et ça, ça s'appelle la démocratie. Mais ils sont tous les deux sincères, sérieux, bosseurs et dévoués à Paris», a-t-il déclaré lors d'un déplacement de campagne dans le XVIIIe arrondissement. 

Pierre-Yves Bournazel a annoncé mardi une fusion de sa liste avec celle de la candidate de la droite Rachida Dati, au nom de «l'alternance», posant comme préalable le refus de l'alliance avec l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qui s'est elle désistée pour «chasser la gauche» de la capitale.

Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, apporte également son soutien à Christian Estrosi

Le président LR du Sénat Gérard Larcher a appelé mercredi à "respecter" les accords de la droite et du centre, tout en apportant son soutien au sortant Christian Estrosi (Horizons), après le refus du patron du parti Bruno Retailleau d'appeler à voter pour lui à Nice face à l'ex-LR Eric Ciotti, allié au RN.

"Il y a un accord politique entre les familles de la droite et du centre. Il doit être respecté", a réagi Gérard Larcher sur le réseau social X, rappelant que LR avait apporté son soutien à Christian Estrosi.

Jean-François Copé, maire LR de meaux, apporte son «soutien total» à Christian Estrosi
Alerte
Michel Barnier a annoncé apporter son soutien à Christian Estrosi, candidat Horizons à Nice

Dans un message publié sur son compte X, le président du Conseil national des Républicains Michel Barnier a annoncé, à titre personnel, poursuivre son soutien au candidat Horizons à la mairie de Nice Christian Estrosi. Plus tôt dans la matinée, le chef de file LR Bruno Retailleau avait émis un autre son de cloche en refusant de soutenir l'élu sortant. 

 

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Emmanuel Macron dénonce les «arrangements des partis», rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon
Gabriel Attal fustige le choix de Bruno Retailleau de ne pas apporter son soutien au candidat Horizons à Nice

Alors que le patron des Républicains Bruno Retailleau a annoncé refuser d'apporter son soutien au candidat Horizons à Nice Christian Estrosi, qui affrontera au second tour l'allié du RN Eric Ciotti, le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal est monté au créneau sur X.

 

Alerte
Bruno Retailleau refuse d'apporter son soutien à Christian Estrosi à Nice et laisse le choix aux électeurs

Le patron de LR Bruno Retailleau a refusé mercredi d'apporter son soutien au sortant Christian Estrosi (Horizons) qui affronte au second tour des élections municipales à Nice l'ex-président des Républicains Eric Ciotti, allié du RN, laissant le choix aux électeurs "en leur âme et conscience".

"On avait un accord national avec Horizons notamment, qui comprenait Nice (mais) cette campagne a été délétère", a affirmé sur BFMTV-RMC l'ancien ministre de l'Intérieur, évoquant "l'appel à la gauche et au communautarisme" de la part du maire sortant qui compte pourtant plusieurs candidats LR sur sa liste.

«Je vais réduire fortement les dépenses et la dette de la capitale», affirme Rachida Dati

«Je vais réduire fortement les dépenses et la dette de la capitale» en cas d'élection, a affirmé la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati sur CNEWS. «Nous avons 10,5 milliards d'euros de budget et 12 milliards d'euros de dette. Je vais revoir les priorités et la méthode : chaque euro utilisé le sera dans l'intérêts des Parisiens et des Parisiennes», a-t-elle ajouté.

«Après 25 ans de gauche, il est urgent d'avoir une alternance à Paris», plaide Rachida Dati

«Après 25 ans de gauche, il est urgent d'avoir une alternance à Paris», a plaidé la candidate LR à la mairie de la capitale Rachida Dati, lors de La Grande Interview sur CNEWS.

«Je m'engage à ce que le parc social soit réhabilité, rénové, sécurisé et qu'il y ait de la mixité sociale», promet Rachida Dati

«Je m'engage à ce que le parc social soit réhabilité, rénové, sécurisé et qu'il y ait de la mixité sociale», a promis la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati, ce mercredi sur CNEWS.

«En 2015, nous avons alerté Emmanuel Grégoire pour des dysfonctionnements dans le périscolaire», rappelle Rachida Dati

«En 2015, nous avons alerté Emmanuel Grégoire pour des dysfonctionnements dans le périscolaire, des agressions sexuelles, de la maltraitance mais aussi des viols», a rappelé Rachida Dati. «Et il nous a répondu "circulez, il n'y a rien à voir"», a dénoncé la candidate LR à la mairie de Paris sur CNEWS.

«Emmanuel Grégoire n'assume pas le bilan d'Anne Hidalgo qui est le sien», charge Rachida Dati

«Emmanuel Grégoire n'assume pas le bilan d'Anne Hidalgo qui est le sien», a chargé Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris. «L'insécurité a explosé», tout comme «le narcotrafic» et les «agressions sexuelles», a-t-elle ajouté.

«Pour la première fois depuis très longtemps, une majorité de Parisiens veut l'alternance», assure Rachida Dati

La candidate LR à la mairie de Paris, Rachida Dati, a assuré ce matin sur CNEWS que «pour la première fois depuis très longtemps, une majorité de Parisiens veut l'alternance» politique à la tête de la capitale.

«Un clientélisme extrêmement important» existe à Paris, accuse Rachida Dati

«Un clientélisme extrêmement important» existe à Paris, a accusé Rachida Dati, candidate LR à la mairie de la capitale, ce mercredi lors de La Grande Interview sur CNEWS.

Le désistement de Sarah Knafo est «une décision responsable et en cohérence», estime Rachida Dati

Le désistement de Sarah Knafo est «une décision responsable et en cohérence», a salué la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati, ce mercredi lors de La Grande Interview sur CNEWS.

Rachida Dati, invitée de CNEWS ce matin

La candidate de la droite à la mairie de Paris Rachida Dati sera l'invitée de Laurence Ferrari dans La Grande Interview, à partir de 8h10 ce matin sur CNEWS.

Municipales 2026

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