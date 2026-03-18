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Municipales 2026 : Marine Le Pen et Jordan Bardella en meeting ce mercredi dans la Marne, en soutien à Achille Bisiaux

En 2022, Marine Le Pen avait déjà tenu un meeting au parc des expositions de Reims, en vue de l'élection présidentielle. [Romeo BOETZLE / AFP]
Par Pauline Lucas
Publié le - Mis à jour le

Jordan Bardella et Marine Le Pen se rendent, ce mercredi 18 mars, au Capitole de Châlons-en-Champagne (Marne). Ils effectueront un meeting de soutien aux candidats du Rassemblement national encore en lice pour le second tour des élections municipales, notamment Achille Bisiaux, candidat RN local.

Un meeting de soutien pendant l'entre-deux-tours. Ce mercredi 18 mars, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont attendus au Capitole, le parc des expositions de Châlons-en-Champagne (Marne). Un rendez-vous qui vise à soutenir les candidats du Rassemblement national maintenus au second tour des élections municipales, et notamment Achille Bisiaux, qui mène sa première campagne à Châlons. 

Ce meeting aura lieu de 19h à 21h, avec en ouverture, un discours de Marine Le Pen et Jordan Bardella. 

plus de 2.000 personnes attendues

De nombreux de candidats RN, basés dans la Marne et le Grand Est, feront le déplacement, à l'instar d'Anne-Sophie Frigout, qui vise la mairie de Reims. Plus de 2.000 personnes sont globalement attendues. 

D'après la préfecture à France 3 Régions, une cinquantaine de policiers et un renfort CRS seront mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement. 

Sur le même sujet Municipales 2026 : à Reims, la candidate RN s'allie avec un dissident LR contre le maire sortant Arnaud Robinet Lire

En 2022, Marine Le Pen avait déjà tenu un meeting au parc des expositions de Reims, en vue de l'élection présidentielle. 

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