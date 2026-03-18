Nouveau porte-avions français : combien coûtera le France Libre, le successeur du Charles de Gaulle ?

Le futur porte-avions français à propulsion nucléaire, le France Libre, remplacera le Charles-de-Gaulle à l’horizon 2038. Avec ses 310 mètres de long et ses 85 mètres de large, ce géant des mers deviendra le plus grand navire militaire d’Europe, pour un coût, lui aussi, impressionnant.

C’était annoncé, c’est désormais officiel : en déplacement ce mercredi 18 mars sur le chantier de Naval Group à Indre, en Loire-Atlantique, Emmanuel Macron a annoncé le nom de baptême du nouveau bâtiment à propulsion nucléaire, le France Libre, voué à remplacer le Charles de Gaulle en 2038. Un chantier pharaonique lancé en septembre dernier à Cherbourg, qui devrait coûter à la France près de 10 milliards d’euros.

Dans le détail, la commande des chaufferies, attribuée à Technic Atome et Naval Group, a été passée en avril 2024 pour 600 millions d’euros. Mais le coût global du programme sera bien plus élevé. Il est estimé à ce stade à près de 10 milliards d’euros et financé par la loi de programmation militaire qui prévoit 413 milliards d’euros pour la Défense sur la période 2024-2030. Une facture salée, qui devrait être affinée dans les discussions budgétaires à venir.

Selon le chef de l'État, ce nouveau porte-avions sera «l'illustration de la puissance de notre nation». «Ce chantier va directement irriguer notre économie avec l'emploi de 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME impliquées dans la construction. Je serai le garant de cet engagement en faveur de nos entreprises puisque je me déplacerai sur le chantier en mars prochain afin de les rencontrer», avait-il précisé fin 2025 lors d'une allocution devant la presse.

Un colosse à la pointe de la technologie

Avec ses 310 mètres de long, ses 85 mètres de large, et ses 80.000 tonnes, ce géant des mers deviendra, une fois lancé, le plus grand navire militaire d’Europe, dépassant largement le Charles-de-Gaulle (262 mètres de long pour 65 mètres de large). Il pourra accueillir à son bord jusqu’à 2.000 personnes, et embarquer une quarantaine d’appareils, dont une trentaine de Rafale M, des drones, des hélicoptères, et deux avions de surveillance E-2D Hawkeye.

En plus de ses dimensions, qui s'apparentent à celles des porte-avions américains, le coût du France Libre s'explique également par les technologies de pointe qu'il devrait intégrer, comme le système de catapultage électromagnétique EMALS, qui permettra de quasiment doubler le nombre de sorties aériennes par rapport au Charles de Gaulle, mais aussi des missiles Aster à lancement vertical, des systèmes d’autodéfense rapprochée, dont de l’artillerie télé-opérée, ainsi qu'un radar Sea Fire de Thales, capable de suivre jusqu’à 1.000 cibles simultanément.

Le France Libre disposera par ailleurs d’un pont d’envol de 17.200 m2 contre 12.000 m2 pour son prédécesseur, et d’un hangar de 4.500 m2, soit 1.000 m2 de plus que celui du Charles-de-Gaulle. La propulsion sera assurée par deux chaufferies nucléaires K22, permettant d’atteindre une vitesse de près de 50 km/h.

Les premières découpes de tôles sont prévues vers 2031 à Saint-Nazaire, pour une construction étalée sur quatre à cinq ans, suivie d’essais en mer. La mise en service opérationnelle est attendue en 2038.