Nouvelle arnaque au colis : «avec une photo de votre nom et prénom à l’intérieur», attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

L'arnaque au colis devient de plus en plus sophistiquée. Si, il y a quelques années, elle se matérialisait par un simple SMS, elle inclut désormais une photo du paquet avec votre identité, générée grâce à l'IA.

Les escrocs misent sur une utilisation très poussée de l'IA. Depuis plusieurs années, une tentative d'arnaque est déjà bien connue de tous : l'envoi d'un SMS par un faux livreur, indiquant à son destinataire qu'un colis est trop volumineux pour entrer dans sa boîte aux lettres. Le message invite ensuite à cliquer sur un lien pour choisir un nouveau créneau de livraison. L'objectif est d'inciter la victime à entrer ses coordonnées personnelles et bancaires.

Mais, une nouvelle étape a été franchie : les victimes reçoivent désormais le message, accompagné d'une photo de leur faux colis.

Sur l'image, générée par l'intelligence artificielle, on y voit ainsi les nom et prénom du client et le logo du transporteur. Le colis est également tenu dans les mains du livreur avec, en fond, son camion rempli de paquets.

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L'arnaque à la livraison de colis s'améliore ! On rappelle que ce cache derrière ça une arnaque aux faux conseillers bancaire. Après avoir ajouté une URL personnalisé avec le prénom/nom de la target, ils ajoutent une photo avec le supposé colis et dessus le prénom/nom pic.twitter.com/0X5PRBAMVA — Victor Baissait (@VictorBaissait) March 13, 2026

Ne pas répondre

En 2025, ce type d'escroquerie avait déjà pris un nouveau tournant, puisque le SMS comportait les noms et prénoms des victimes. Mais le détail de la photo supplémentaire suffit à refermer encore plus le piège.

Alors, pour se prémunir face à cette nouvelle forme d'escroquerie, il convient de ne pas porter attention à la photo. Si celle-ci peut paraître réaliste, les informations les plus importantes, telles que le numéro d'identification du colis ou l'adresse du destinataire, n'apparaissent pas sur le colis figurant sur le cliché.

Aussi, il est peu probable qu'un livreur envoie un SMS à une personne attendant un colis, encore moins une photo. En cas de livraison, il peut téléphoner, mais la procédure habituelle reste le mail.

Il est donc recommandé de ne pas cliquer sur l'URL inscrite dans le message, et de ne pas répondre. En effet, un simple échange suffit aux cybercriminels pour s'assurer que le numéro de téléphone de la victime est actif et ainsi actualiser leur base de données, afin de multiplier les arnaques.

Surtout, si vous possédez le numéro d'un colis que vous attendez, il est recommandé de se rendre sur le site du transporteur et de vérifier l'état d'avancement de son acheminement.