Porte-avions France Libre : à quoi ce nom fait-il référence ?

Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le porte-avions de nouvelle génération qui succèdera en 2038 au Charles-de-Gaulle porterait le nom de France Libre. Ce nom rend hommage à «l'esprit français» de «résistance» incarné par le général lors de son appel au rassemblement lancé le 18 juin 1940.

Une référence à un moment emblématique de l’Histoire de France. Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le porte-avions de nouvelle génération qui succèdera en 2038 au Charles de Gaulle porterait le nom de «France Libre», en hommage à «l'esprit français» de «résistance» incarné par le général.

Donner à la France les moyens de sa liberté. pic.twitter.com/rDEX0w4pTY — Naval Group (@navalgroup) March 18, 2026

«J'ai souhaité inscrire notre futur porte-avions dans la filiation du général de Gaulle. Sa vie, son destin. Les choix faits dès le mois de juin 1940, après la débâcle, disent une certaine idée de la France», a déclaré le chef de l'État sur le site de construction des chaufferies nucléaires du futur navire amiral de la Marine à Indre, près de Nantes.

«Pour lui, pour nous, l'esprit français, c'est un esprit de résistance. C'est une volonté que rien n'arrête. Volonté de résister pour demeurer libre. Volonté irréductible, invincible», a-t-il ajouté.

Une référence à l’appel du 18 juin 1940 lancé par le général De Gaulle

Le nom de «France Libre» fait référence au «mouvement» créé par le général de Gaulle à l’occasion de son appel lancé sur les ondes de la BBC (British Broadcasting Corporation) à Londres le 18 juin 1940.

Le message radio laissé par le général de Gaulle était un appel au rassemblement, hors de France, de volontaires souhaitant poursuivre la lutte contre l’occupation nazie aux cotés de l’Angleterre.

Le mouvement, suivi par à peine 60.000 hommes et femmes, a mené des combats victorieux sur de nombreux territoires jusqu’à la Libération avant de prendre officiellement fin le 31 juillet 1943.