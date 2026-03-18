Retrait de Sarah Knafo, bilan de la gauche à Paris, crise dans le périscolaire... Ce qu'il faut retenir de La Grande Interview de Rachida Dati

À quelques jours du second tour de l'élection municipale à Paris, Rachida Dati était en direct sur CNEWS ce mercredi. La candidate LR a notamment abordé le retrait de Sarah Knafo mais aussi son adversaire, Emmanuel Grégoire.

Le sprint final est lancé. Ce dimanche 22 mars, Rachida Dati pourrait devenir la nouvelle maire de Paris, succédant ainsi à Anne Hidalgo. Pour ce faire, la candidate Les Républicains devra battre Emmanuel Grégoire, arrivé en tête lors du premier tour. Interrogée par Laurence Ferrari lors de sa Grande Interview, elle a abordé de nombreux sujets dont le retrait de Sarah Knafo, les dysfonctionnements de la ville de Paris ou encore le bilan d'Anne Hidalgo. Voici ce qu'il faut retenir de ses déclarations.

le retrait de sarah knafo

Sarah Knafo, candidate Reconquête, a annoncé son retrait du second tour des élections municipales ce mardi. Une décision qui pourrait avoir son importance lors du scrutin de dimanche puisque la candidate a demandé à ses électeurs de voter pour la liste de Rachida Dati. Une décision que cette dernière a louée : «Je prends acte de cette décision, c'est une décision responsable et en cohérence. Elle a toujours dit qu'elle souhaitait faire battre la gauche et ne pas faire battre la droite. C'est un geste fort», a-t-elle déclaré.

«Un enjeu historique pour paris»

Rachida Dati a également tenu à faire passer un message aux Parisiens concernant l'importance de l'élection de dimanche : «L'enjeu c'est d'avoir une gauche radicale qui poursuit la dégradation et le déclin de Paris. C'est un moment décisif et un enjeu historique pour Paris. En 25 ans à la tête de Paris, la gauche a clientélisé cette ville à coups de subventions. (...) Ils ont paupérisé voire ghettoïsé cette ville», a dit Rachida Dati.

la sécurité

L'un des sujets prioritaires pour Rachida Dati est la sécurité. Selon la candidate LR, la politique menée par la gauche depuis 25 ans a engendré d'importants dysfonctionnements dans la capitale, avec notamment des problèmes sécuritaires.

«Dimanche, c'est un choix définitif et ce n'est pas un choix pour les 6 ou 7 ans à venir, c'est un choix pour les dizaines d'années à venir parce que si cette gauche qui a fait décliner Paris gagne, on va en reprendre pour des années. (...) Il y a un problème de sécurité, les enfants et les Parisiennes ne sont plus en sécurité. C'est une ville qui est sale, il est important de changer Paris. Si je suis élue demain, après-demain nous serons opérationnels», a promis Rachida Dati.

Emmanuel Grégoire

La candidate à la mairie de Paris a également évoqué son adversaire, Emmanuel Grégoire, pointant notamment sa proximité avec La France insoumise : «Emmanuel Grégoire n'a pas besoin de s'allier à LFI, il les a déjà sur sa liste. Il a des candidats antisémites comme Danielle Simonnet, Lucie Castets ou encore David Belliard. Voilà les colistiers de monsieur Grégoire. Il a été élu grâce à la LFI et avec le soutien de la Jeune Garde. Il a la gauche radicale sur sa liste», a-t-elle affirmé.

le bilan d'anne hidalgo

Pour Rachida Dati, le bilan de la gauche à la mairie de Paris est catastrophique, et il est imputable à Emmanuel Grégoire selon elle : «Emmanuel Grégoire ne veut pas assumer le bilan d'Anne Hidalgo qui est le sien. Plus de 218 % de narcotrafic, plus de 60 % des agressions sexuelles, plus de 25 % des agressions des personnes», a pointé Rachida Dati avant de parler d'un sujet majeur, le périscolaire.

Périscolaire

La ville de Paris a été touchée ces derniers mois par des affaires de viols présumés dans le périscolaire de la capitale. Rachida Dati a pointé la passivité d'Emmanuel Grégoire à ce sujet : «On parle du périscolaire ? Des 100.000 enfants qui sont dans le périscolaire aujourd'hui et qui sont exposés à des prédateurs sexuels que monsieur Grégoire a recrutés. Nous l'avons alerté en 2015», a-t-elle affirmé.

«J'invite toutes les Parisiennes et les Parisiens à aller sur le site du conseil de Paris. Nous l'avons alerté par rapport aux dysfonctionnements dans le périscolaire, des agressions, des agressions sexuelles, des maltraitances mais aussi des viols. Nous l'avons alerté et sa réponse était : "Circulez, il n'y a rien à voir". Monsieur Grégoire n'a jamais souhaité avoir comme priorité la protection de nos enfants», a accusé la candidate Les Républicains.