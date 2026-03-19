Avec près de 400 millions de locuteurs, le français dépasse l'arabe standard et devient la quatrième langue la plus parlée du monde

Selon l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), avec 396 millions de locuteurs, le français se classe désormais à la 4ème place des langues les plus parlées au monde, dépassant l’arabe standard et affirmant son influence culturelle et économique, notamment en Afrique.

C’est une bonne nouvelle à l’aube de la Journée internationale de la francophonie. Avec 396 millions de locuteurs, la langue française est désormais la quatrième langue la plus parlée dans le monde, selon le rapport de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) publié ce jeudi 19 mars.

Le nombre de francophones a donc augmenté par rapport aux 321 millions recensés en 2022, avec 65 % de ces locuteurs résidant en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Le français devance ainsi l’arabe standard et se situe derrière l'anglais (qui réunit plus d'1,5 milliard de personnes), le mandarin (plus d'un milliard de locuteurs) ou encore l'espagnol (plus de 600 millions).

Par ailleurs, la langue de Molière figure au deuxième rang des langues étrangères les plus apprises dans le monde, avec 170 millions d'apprenants, devant l'espagnol. Elle est également la troisième langue de l'économie et des affaires.

Le français en Afrique : 9 locuteurs sur 10 d’ici 2050

Ce nombre de 396 millions de locuteurs français est le résultat d'une nouvelle méthode de dénombrement, «qui prend désormais en compte les élèves de 6 à 9 ans scolarisés en français dans les pays du Sud où le français est langue officielle, co-officielle ou langue d'enseignement», précise dans la préface la Secrétaire générale de l’OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

Dans le détail, le français est enseigné en tant que langue maternelle ou langue secondaire dans 36 pays, et il est l'unique langue d'enseignement dans plusieurs pays, outre la France, tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, Haïti, le Québec, la Suisse romande, le Togo et la Wallonie.

Selon elle, «le français devrait être parlé par 590 millions de personnes en 2050, dont 9 sur 10 vivront en Afrique». «Si cette estimation appelle à l'optimisme, elle est cependant liée à l'effet combiné de la croissance démographique africaine, de l'expansion des systèmes éducatifs et de la diffusion internationale du français sur le continent africain et bien au-delà», analyse-t-elle.

Cependant, «sa position se fragilise dans les sciences exactes, les nouvelles technologies et l’enseignement supérieur à cause de l’hégémonie de l’anglais». Cette dernière reste la langue dominante sur la toile, avec 24% des contenus contre 4% pour le français.