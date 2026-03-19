Chalon-sur-Saône : la bataille du voile au conseil municipal

Ce mercredi, le tribunal administratif de Dijon a débouté deux élus de la France insoumise. Ces derniers souhaitaient permettre le port du voile durant les conseils municipaux de Chalon-sur-Saône.

La demande de La France insoumise refusée. Dimanche dernier, le maire sortant de Chalon-sur-Saône Gilles Platret a été réélu dès le premier tour avec plus de 61 % des suffrages. Quelques heures après l'officialisation de sa réélection, deux élus municipaux de La France insoumise, Damien Saley et Sabrina Sari, ont décidé de saisir la justice pour faire modifier le règlement intérieur du conseil municipal.

Sabrina Sari qui porte le voile voudrait le garder lors des conseils municipaux. Élus dans l'opposition, ils ont déclaré se sentir visé par un arrêté pris par le maire de la ville en janvier dernier, interdisant tout signe religieux ostensible.

Le tribunal administratif déboute les deux élus

Gilles Platret a réagi à cette demande pour CNEWS : «L'un est le leader châlonnais de LFI et l'autre, la numéro 2, est représentante de Libawat, une organisation dite de femmes musulmanes qui est là pour faire du communautarisme qui est alliée à l'alliance citoyenne de Grenoble, elle-même liée aux Frères musulmans. Vous voyez la généalogie de tout ça», a-t-il déclaré.

«Ils ont donc essayé de faire casser ce règlement intérieur qui disait quoi ? Il disait simplement que nous ne voulons pas que les tenues vestimentaires défendent une religion plutôt qu'une autre, un parti politique plutôt qu'un autre ou même des logos commerciaux donc on était vraiment sur une neutralité», a ajouté le maire DVD de Chalon-sur-Saône.

Le tribunal administratif de Dijon a débouté les deux élus Insoumis mercredi, précisant dans un communiqué que «la liberté de conscience d'un membre élu d'un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu'il est tenu de respecter».