Chômage après 50 ans : quels sont les droits dont vous pouvez bénéficier ?

Si vous êtes inscrit à France Travail et que vous avez plus de 50 ans, vous bénéficiez de certains droits non négligeables. Ces derniers vous permettent notamment de toucher l’Allocation de Retour à l’Emploi. Voici tout ce qu’il faut savoir si vous êtes au chômage depuis peu.

Un accompagnement spécial. Depuis le 1er avril 2025, les règles d’indemnisation du chômage ont changé. Pour les personnes de 50 ans et plus, de nombreuses conditions ont été mises à jour sur le site de France Travail et ont été adaptées en fonction du profil de chacun. Attention, la durée de l’allocation peut notamment dépendre de l’âge.

le chômage jusqu’à 64 ans sous conditions

Désormais, il est possible de bénéficier d’une indemnisation jusqu’au moment de partir à la retraite. Avec la réforme mise en place par le Président Emmanuel Macron en 2023, l’âge légal du départ à la retraite a été décalé à 64 ans. Concrètement, pour les chômeurs proches de la retraite, il sera possible de profiter de l’indemnisation du chômage à taux plein jusqu’à l’âge de 64 ans inclus. Initialement, les personnes sans emploi bénéficiaient de cette compensation financière jusqu’à l’âge de 62 ans.

Une Allocation proportionnelle au salaire journalier de référence

Lorsque vous percevez votre Allocation de Retour à l’Emploi (ARE), cette dernière est calculée en fonction de votre salaire de référence brut. France Travail se base sur les 36 derniers mois qui précèdent la fin du dernier contrat de travail et calcule son allocation en fonction de la période travaillée la plus favorable en termes de rémunération. Ainsi le chômeur touchera près de 40,4 % de son salaire brut initial.

des indemnités jusqu’à 27 mois en fonction de l'âge

En fonction de votre âge et de la date de votre fin de contrat, il est possible de bénéficier d’une allocation plus ou moins longue. Si votre contrat s’est terminé à partir du 1er avril 2025, vous êtes éligible à 18 mois d’indemnisation, à condition d’avoir moins de 55 ans. Si vous avez entre 55 et 56 ans, vous êtes éligible à 22,5 mois et si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez bénéficier de 27 mois d’indemnisation. Toutefois, si votre contrat de travail s’est achevé avant le 1er février 2023, et que vous avez plus de 55 ans, vous êtes en mesure de bénéficier de 36 mois d’indemnisation.

un cumul possible de l’ARE avec un emploi

Si vous souhaitez travailler en parallèle de votre chômage, il est possible de cumuler l’ARE avec un emploi. Et ainsi percevoir deux revenus distincts. Cependant, il est important de garder en tête le fait que votre ARE sera réduite de 70 % en fonction de vos revenus bruts parallèles. Mais pour continuer à toucher le salaire de référence, il est important de ne pas dépasser le salaire de référence ; soit votre salaire brut antécédent. Mais il peut être intéressant de noter que la reprise d’activité permet de repousser l’échéance de l’indemnisation. Et donc de vous assurer une source de revenu plus étendue dans le temps.

un droit «rechargeable»

Si vous parvenez à trouver un emploi, il est possible de mettre votre indemnisation «en pause». Pour cela, il convient de travailler au moins six mois, de façon fractionnée ou non, afin de cumuler de nouveaux droits. En fonction de votre salaire brut, si ce dernier est plus élevé que le précédent, votre indemnisation pourra être revalorisée.

une mutuelle conservée au chômage sous conditions

Au chômage, il est possible que votre mutuelle soit encore effective. Toutefois, cette dernière n’est valable que pour les 12 prochains mois. Il est aussi nécessaire que le chômeur ait effectué au moins une année entière au sein de l’entreprise afin que la durée de ce maintien soit égale à celle du contrat de travail.

un cumul de l'avantage vieillesse avec l'ARE

Le site de France Travail précise que, si vous bénéficiez d'une pension de retraite ou d'un avantage vieillesse, il est possible de déduire jusqu'à 75 % du montant de votre ARE.

En somme, l’indemnisation perçue par France Travail dépend avant tout du profil et de la situation professionnelle de chacun. Il est important de garder en tête que, pour bénéficier de ce coup de pouce financier, il faut répondre à certaines obligations comme le fait de se présenter systématiquement aux rendez-vous France Travail. Et ne surtout pas fournir de fausses déclarations. Sous peine d’être radié de l’organisme pour une durée de 6 à 12 mois.