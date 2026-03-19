Flambée des prix de l'énergie : «Le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé» à ce stade, selon le gouvernement

Alors que le gaz européen s’est envolé de 35% après les attaques contre des infrastructures énergétiques, le gouvernement a fait savoir ce jeudi que «le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé» à ce stade.

A l’heure où les combats ne faiblissent pas après 20 jours de guerre, les attaques visent désormais les ressources énergétiques, dont le complexe gazier qatari de Ras Laffan, plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. La compagnie énergétique publique du Qatar, QatarEnergy, a en effet fait état de «dommages considérables» causés à l'aube sur ce site.

Dans le même temps, le prix du gaz européen s'est envolé de 35% ce jeudi. Même constat pour les prix du pétrole. Selon l’AFP, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, s'envolait de 6,39% à 114,24 dollars (quasiment 100 euros), atteignant des niveaux plus vus depuis le 9 mars.

Invitée sur BFMTV ce jeudi matin, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a réagi à cette flambée des prix de l’énergie, indiquant que l’exécutif n’envisageait pas de baisser les taxes sur les carburants.

«Le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle. En revanche, on entend les difficultés par exemple sur la trésorerie» de différents secteurs comme les transporteurs ou les pêcheurs, reçus tour à tour à Bercy, a affirmé Maud Bregeon, tout en expliquant que le gouvernement n'avait «plus les moyens du quoi qu'il en coûte».

Une autre attaque de drone contre une raffinerie koweïtienne

Outre le Qatar, le Koweït a également enregistré des incidents ce jeudi matin. En effet, l’une des plus importantes de la compagnie pétrolière nationale du pays a subi ce jour une attaque de drone, provoquant un incendie dans l’une de ses unités, a indiqué un média d’Etat.

«La Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a annoncé que l'une des unités opérationnelles de la raffinerie de Mina Al-Ahmadi (...) a été la cible d'une attaque de drone, provoquant un incendie localisé», a rapporté l'agence de presse koweïtienne, en ajoutant que l'attaque n'avait pas fait de victimes.

Face à ces attaques iraniennes contre des cibles énergétiques, le président américain Donald Trump a haussé le ton, menaçant de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques.

«Je ne souhaite pas autoriser un tel niveau de violence et de destruction en raison des implications à long terme que cela aurait sur l’avenir de l’Iran, mais si le GNL du Qatar est à nouveau attaqué, je n’hésiterai pas à le faire», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.