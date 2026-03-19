«Honte à vous», «Dehors LFI», «antijuifs»… A Toulouse, François Piquemal (LFI) hué lors d'une commémoration des attentats de 2012

A la tête d'une liste d'union de la gauche dans la course à la mairie de Toulouse (Haute-Garonne), l'insoumis François Piquemal a été hué, ce jeudi 19 mars, lors d’une cérémonie d’hommage aux victimes des attentats antisémites de mars 2012 commis par Mohammed Merah.

Un accueil particulièrement agressif réservé au député insoumis et candidat à la mairie de Toulouse. François Piquemal a participé, ce jeudi 19 mars, à une cérémonie d’hommage aux victimes des attentats antisémites de mars 2012. Sauf que sa présence n'a pas du tout été vue d'un bon oeil, le candidat LFI ayant été hué et conspué par de nombreuses personnes présentes à l’événement.

Parmi les huées particulièrement virulentes qui ont accompagné François Piquemal au moment du dépôt de sa gerbe, plusieurs invectives ont fusé : «antijuifs, antisémites», «dehors les nazis, dehors LFI», «vous n’avez rien à faire ici», «honte à vous, parti de l’islamisme», ou encore «LFI, fasciste».

Le député candidat a également été pris à partie, traité «d’ordure», de «sal*pard», mais aussi de «sale p*te de LFiste».

LFI dénonce des faits inacceptables

Par voie de communiqué, François Piquemal a par ailleurs dénoncé des menaces de mort, citant notamment : «On sait où tu habites, on va venir te crever», «Fais gaffe en sortant le soir» ou encore «on va te foutre une grenade dans la bouche et la faire péter».

Dans la même missive, il a aussi dénoncé des crachats et des violences physiques dirigés contre lui et sa délégation. Parmi eux, se trouvait «un ancien élève d’Ozar Hatorah, qui a vécu les attentats» et qui «a été particulièrement ciblé» au cours des faits.

«Ce 19 mars devait être un temps de recueillement (...) Ce moment a été souillé», a-t-il également déploré sur le réseau social X décrivant : «Insultes homophobes, menaces de mort, le comportement violent des soutiens de Jean-Luc Moudenc a été indigne ce matin. Je serai le maire qui apaise et rassemble, les hommages à nos victimes doivent être des havres de concorde républicaine».

Insultes homophobes, menaces de mort, le comportement violent des soutiens de M.Moudenc a été indigne ce matin.



Je serai le maire qui apaise et rassemble,les hommages à nos victimes doivent être des havres de concorde républicaine.



Avec François Briançon nous le garantirons. pic.twitter.com/arCGyZrqwj — François Piquemal (@FraPiquemal) March 19, 2026

Il est à noter que rien ne permet d’affirmer pour le moment que les auteurs des insultes, des menaces et des atteintes physiques comptent parmi les soutiens du maire sortant.

Pour rappel, la cérémonie marquait le 14e anniversaire de l'assassinat d'un enseignant et trois enfants d'une école juive à Toulouse par Mohammed Merah, qui avait précédemment assassiné trois militaires entre le 11 et le 15 mars 2012.