Municipales 2026 : 70 % des sympathisants de droite favorables à des alliances LR-RN au second tour, selon notre sondage

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 19 mars, 70% des sympathisants de droite sont favorables à des alliances LR-RN au second tour des élections municipales.

Alors que la bataille de l'entre-deux-tours fait rage, de multiples alliances entre socialistes, écologistes et insoumis ont été scellées pour faire «barrage à la droite», tandis que les accords entre candidats des Républicains et du Rassemblement national se font plus rares.

Un sondage* OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi 19 mars, montre que les électeurs de droite sont pourtant favorables à 70% à une alliance des candidats de la droite dans son ensemble en vue du second tour des municipales.

Au global, nonobstant la proximité partisane des sondés, 53% des personnes interrogées se sont exprimées en défaveur de ces potentielles alliances, contre 46% d'avis favorables. 1% des sondés ne s'est pas prononcé sur la question.

De fortes disparités selon la proximité politique

Dans le détail, les électeurs des Républicains sont 72% à estimer qu’un accord avec le Rassemblement national est utile pour le second tour. Même constat chez les sympathisants du Rassemblement national, qui sont favorables à 69% à des alliances entre leurs candidats et ceux des Républicains. Ces potentiels accords LR-RN pour le second tour ne sont néanmoins pas du goût des autres sondés.

À gauche, 80% des personnes interrogées sont défavorables à une alliance entre les candidats LR et RN. C’est notamment le cas de 87% des sympathisants du Parti socialiste, 86% des soutiens des Écologistes et 71% des personnes qui se revendiquent proches de la France insoumise. Du côté de la majorité présidentielle, 71% des électeurs de Renaissance sont également opposés à cette alliance potentielle en vue du second tour.

Une question qui divise

Concernant le profil des sondés, la question d’une alliance LR-RN pour le second tour est très partagée. Les femmes interrogées (60%) sont majoritairement contre un accord, tandis que les hommes (53%) y sont favorables d’une courte tête. Les réponses à la question du sondage sont par ailleurs plutôt négatives selon toutes les classes d’âge des personnes interrogées (entre 51 et 56% d’avis défavorables).

Reste les catégories socioprofessionnelles, où les résultats sont tout aussi partagés. Les CSP+ et les inactifs sont contre une potentielle alliance (57 et 55% d’avis défavorables), tandis que les CSP- sont plutôt pour, avec 51% d’avis favorables.

Une union des droites ?

Trois jours après le résultat du premier tour des élections municipales, les «fusions techniques», «rapprochements» et autres alliances ont fleuri partout dans l’Hexagone, notamment entre socialistes, écologistes et insoumis, et ce malgré des consignes nationales. À l’inverse, peu d’accords ont été scellés entre les candidats du Rassemblement national et ceux du reste de la droite, malgré les appels du pied de Jordan Bardella.

En effet, sur consigne de leur président, les candidats du RN ont multiplié les propositions d’accord avec des listes LR ou divers droite, en vain. Et pour cause : Bruno Retailleau freine le mouvement, pour le moment. Seules quelques communes, comme Reims (Marne), Draguignan (Var) ou encore Carpentras (Vaucluse), ont fait sauter la digue en concluant des alliances pour tenter de barrer la route aux maires sortants.

A quelques cas près, condamnés par le parti, LR a donc résisté à la tentation. Si Jordan Bardella «tend la main aux listes de droite sincères, et à tous ceux qui refusent le désordre de l’extrême gauche», l’entre-deux-tours pourrait bien réserver encore quelques surprises, tant l’exemple parisien, où Rachida Dati se retrouve en bonne position dans les sondages après le désistement de Sarah Knafo, peut donner des idées.

* Sondage réalisé les 17 et 18 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.