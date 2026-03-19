Alexis Corbière demande une alliance LFI-PS à Paris.
J’ai souhaite l’alliance avec LFI à Paris et je pense que Grégoire fait courir un risque fou à Paris.
Ce désaccord étant posé , nous n’avons pas d’intérêt distinct des catégories populaires à Paris et le retour de la droite les menace.
Contre Dati , un seul vote : @egregoire ! pic.twitter.com/FRlhX41X7d
— Alexis Corbière (@alexiscorbiere) March 19, 2026
La maire sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian (les Écologistes), alliée avec les insoumis, a déclaré vouloir incarner la «vraie» gauche, jeudi, lors de son dernier meeting avant le second tour des municipales où elle affronte notamment Catherine Trautmann.
«Nous sommes le rassemblement de la gauche. La gauche, la vraie», a déclaré Jeanne Barseghian devant une salle remplie de centaines de partisans scandant «Unité!».
«La gauche s'unit lorsque le péril est imminent et à Strasbourg il l'est», a affirmé la maire sortante.
Selon un sondage Ifop-Fiducial pour nos confrères de Sud Radio, le maire sortant divers droite Jean-Luc Moudenc l’emporterait avec 51% contre 49 pour le candidat insoumis François Piquemal, rejoint lors de l’entre-deux-tours par François Briançon, tête de liste socialiste.
Dimanche, chaque voix compte.
Une seule option pour battre Rachida Dati : le bulletin de vote de l’union de la gauche et des écologistes pic.twitter.com/W5JJ8ZAGIr
— Emmanuel Grégoire (@egregoire) March 19, 2026
Contexte : il y a maintenant 15 jours, avant même le premier tour des municipales, nous avions démontré que dans 112 villes, le PS, les écologistes et le PCF s’alliaient déjà à LFI pour sauver leurs sièges.
Dans cet entre-deux-tours, ces accords locaux se sont révélés être une… pic.twitter.com/Tmy2hEp80e
— les Républicains (@lesRepublicains) March 19, 2026
La responsabilité de la gauche dans le système qui a permis des agressions contre tant d’enfants pendant tant d’années à Paris est intolérable.
Un tel scandale aurait dû conduire au retrait pur et simple de M. Grégoire et de tous les sortants de son équipe.
Pour ce seul motif,…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 19, 2026
Emmanuel Macron a personnellement démenti jeudi être intervenu en faveur du retrait de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo au bénéficie de Rachida Dati dans les municipales à Paris, jugeant que les accusations du socialiste Emmanuel Grégoire "le déshonorent".
"Ces propos n'ont aucun sens, ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça, à l'emporte pièce (...) ce n'est pas sérieux", a dit le président de la République à son arrivée à un sommet européen à Bruxelles. "Non, je ne connais pas Mme Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales", a-t-il ajouté.
"Les municipales doivent se tenir dans le cadre le plus respectueux, le plus républicain, mais tout ça est strictement faux et, je crois, n'est pas à la hauteur", a insisté le chef de l'Etat.
L'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, ex-candidate à l'élection municipale à Paris, a affirmé jeudi qu'Emmanuel Grégoire, tête de liste de la gauche unie hors LFI, "sombrait dans le complotisme" après l'accusation de ce dernier visant Emmanuel Macron, qui serait "intervenu" pour qu'elle se retire de la course à l'Hôtel de Ville.
Monsieur Grégoire, vous sortez d'un débat où vous vous êtes montré calamiteux. Alors vous paniquez et sombrez dans le complotisme.
Emmanuel Macron n’arrive même plus à se faire respecter de ses propres alliés, mais il va avoir une influence sur ses opposants ? Soyons sérieux.… https://t.co/YTp758WHe9
— Sarah Knafo (@knafo_sarah) March 19, 2026
"Monsieur Grégoire, vous sortez d'un débat où vous vous êtes montré calamiteux. Alors vous paniquez et sombrez dans le complotisme. Emmanuel Macron n'arrive même plus à se faire respecter de ses propres alliés, mais il va avoir une influence sur ses opposants?", lui a-t-elle répondu sur X.
Emmanuel Macron "n'est pas intervenu pour le retrait de la candidate d'extrême droite" Sarah Knafo au bénéfice de Rachida Dati à Paris, a assuré à l'AFP son entourage, dénonçant "un mensonge indigne et calomnieux" du socialiste Emmanuel Grégoire.
Le candidat de la gauche hors LFI a accusé jeudi matin Emmanuel Macron, qui soutient la candidate de la droite et du centre, d'être "personnellement intervenu (...) à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo". Des accusations "totalement fausses", a insisté l'entourage du président.
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, a accusé jeudi le président Emmanuel Macron d'être "intervenu" pour "aider au retrait de Sarah Knafo" au bénéfice de l'ex-ministre de la Culture Rachida Dati.
"Emmanuel Macron est personnellement intervenu (...) à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de (l'eurodéputée d'extrême droite, ndlr) Sarah Knafo, auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête!", a accusé l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, évoquant une "faute morale immense".
Un deuxième tour des élections municipales aura lieu dans 1.580 communes ou secteurs, selon les données des candidatures publiées mercredi par le ministère de l'Intérieur, dont 17 où s'affronteront cinq listes.
Les électeurs de seulement 4,5% des quelque 35.000 communes françaises sont ainsi appelés aux urnes pour la deuxième fois dimanche, après le premier tour le 15 mars.
Aucun deuxième tour n'aura ainsi lieu en Mayenne, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, tandis que dans les Deux-Sèvres, Melle sera la seule commune à voter dimanche.
Dès le premier tour, il n'y avait qu'une seule liste dans plus de deux tiers des communes du pays.
Durant près de deux heures et demie hier soir, les trois candidats encore dans la course à la mairie de Paris, Rachida Dati (LR-MoDem-Horizons-Renaissance), Emmanuel Grégoire (PS-PCF-Ecologistes) et l'Insoumise Sophia Chikirou se sont affrontés lors d'un débat électrique, dans l'espoir de faire basculer les votes en leur faveur.