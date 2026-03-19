La maire sortante de Strasbourg, Jeanne Barseghian, veut incarner la «vraie» gauche

La maire sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian (les Écologistes), alliée avec les insoumis, a déclaré vouloir incarner la «vraie» gauche, jeudi, lors de son dernier meeting avant le second tour des municipales où elle affronte notamment Catherine Trautmann.

«Nous sommes le rassemblement de la gauche. La gauche, la vraie», a déclaré Jeanne Barseghian devant une salle remplie de centaines de partisans scandant «Unité!».

«La gauche s'unit lorsque le péril est imminent et à Strasbourg il l'est», a affirmé la maire sortante.