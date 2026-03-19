Municipales 2026 : A Argenteuil, la condamnation pour violences conjugales du candidat LFI embarrasse le PS

Après la découverte d’une ancienne condamnation par la justice pour «violences conjugales», le Parti socialiste a annoncé ce mercredi retirer «toute forme de soutien» au candidat de La France insoumise d'Argenteuil (Val-d'Oise) Yassin Zeghli.

Un soutien qui n’arrange pas les affaires du PS. Pour le second tour des municipales à Argenteuil (Val-d’Oise), le Parti socialiste a accordé son appui au candidat de La France insoumise. Toutefois, la découverte du passé judiciaire de ce dernier a fait rebrousser chemin au parti d’Olivier Faure.

En effet, Yassin Zeghli était arrivé en deuxième position lors du premier tour des élections municipales (26,53%) et était distancé de près de 10 points par le candidat divers-droite et maire sortant, Georges Mothron (37,77%).

Deux autres listes de gauche, dont celle des socialistes étaient également parvenues à se maintenir pour le second tour. Un accord avait été trouvé pour former une liste commune d’union de gauche au profit de Yassin Zeghli.

Nous y avons travaillé : offrir aux Argenteuillaises et aux Argenteuillais un bulletin unique au 2d tour pour battre la droite dimanche prochain.



Ce 22 mars, avec le bulletin de vote @YassinZeghli nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire. Votez ! pic.twitter.com/M5Mzo8xdsQ — Paul Vannier (@PaulVannierFI) March 17, 2026

Toutefois, après la révélation par le Figaro d’une condamnation pour violences conjugales, Yassin Zeghli s’est vu officiellement retirer le soutien des socialistes. Dans un communiqué, le PS a indiqué avoir «pris connaissance de la condamnation par la justice du candidat insoumis à Argenteuil (Val-d'Oise), Yassin Zeghli, pour violences conjugales, des faits d'une extrême gravité révélés ce jour par voie de presse».

«De tels actes ne sauraient être compatibles avec le combat inlassable et intransigeant mené par le Parti socialiste contre les violences faites aux femmes. En outre, elle est une atteinte intolérable à l'exemplarité et au respect des valeurs d'égalité exigés de toute personne aspirant à devenir un représentant de la République dépositaire de l'autorité publique», a souligné le PS, déjà très fortement critiqué pour ses alliances locales avec LFI.

Une plainte déposée par LFI

En conséquence, il «retire toute forme de soutien à la liste "Nous les Argenteuillais•es"» de l'insoumis, «qui ne pourra en aucun cas se prévaloir du logo du parti et demande instamment à ses militants de se mettre en retrait de la campagne de monsieur Zeghli sans délai».

Le député LFI d’Argenteuil, Paul Vannier, responsable des élections de la formation mélenchoniste, a souligné auprès de l’AFP que «Monsieur Zeghli se présente devant les électeurs avec un casier vierge de toute condamnation suite à une décision de justice».

L’élu insoumis n’a néanmoins pas précisé s'il démentait la condamnation du candidat ou si celui-ci avait vu une peine effacée de son casier judiciaire.

«A trois jours de la fin de campagne, la droite a choisi de recourir à des pratiques illégales pour tenter de le discréditer. Une plainte est déposée», a-t-il ajouté.

Selon les informations du Figaro, le candidat LFI à Argenteuil avait été condamné le 13 janvier 2023 à quatre mois de prison avec sursis pour des violences conjugales.

Si le PS a décidé de ne pas former d'accord national avec LFI pour ces municipales après avoir dénoncé les outrances de son leader, Jean-Luc Mélenchon, au niveau local, les deux partis se sont rapprochés dans de nombreuses villes en vue du second tour.