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Municipales 2026 : Christian Estrosi déplore «le moment d’égarement» de Bruno Retailleau qui refuse de le soutenir à Nice

A Nice, Christian Estrosi est mis en difficulté par Eric Ciotti. [Valery HACHE / AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le
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Candidat à sa réélection à la mairie de Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi a déploré ce jeudi «le moment d’égarement» de Bruno Retailleau qui a refusé de le soutenir officiellement pour le second tour malgré le soutien de son parti pour le candidat Horizons.

Une incompréhension pour l’élu niçois. Mis en difficulté au second tour des élections municipales à Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi a déploré ce jeudi sur France Inter le refus de soutien officiel apporté par Bruno Retailleau (LR).

«J’ai été surpris par cette position de Bruno Retailleau, avec lequel je m’entends parfaitement. (…) Il est revenu dans la journée très clairement sur sa position, je mets tout ça sur un moment d’égarement», a ainsi déclaré l’édile de Nice qui est arrivé en seconde position du premier tour dimanche dernier.

En effet, le patron des LR a indiqué ce mercredi sur BFM : «On avait un accord national avec Horizons notamment, qui comprenait Nice (mais) cette campagne a été délétère». Bruno Retailleau avait donc refusé d’accorder officiellement son soutien à Christian Estrosi, sans pour autant soutenir Éric Ciotti.

Dans un message publié sur X ce mercredi, Michel Barnier, qui préside le Conseil national des Républicains, a rappelé que «le soutien de (sa) famille politique» avait été apporté au candidat Horizons dès le premier tour et le serait également pour le second.

«Je lui apporte un témoignage personnel de soutien et lui adresse, à lui et à son équipe, tous mes vœux pour le second tour dimanche», a ajouté l’ancien Premier ministre.

Sur le même sujet Municipales 2026 : Bruno Retailleau refuse d'apporter son soutien à Christian Estrosi à Nice Lire

Pour rappel, Éric Ciotti, candidat de l’UDR et du RN, est arrivé en tête du premier tour avec 43,43% des voix, suivi par Christian Estrosi (30,92%) et la candidate de la gauche unie (hors-LFI) Juliette Chesnel-Le Roux (11,93 %). Cette dernière ayant refusé de se retirer au profit du maire sortant, les électeurs niçois devront faire leur choix entre trois candidats. 

PolitiqueMunicipales 2026NiceChristian Estrosi

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